Натхненна Параджановим Леді Гага випустила кліп на пісню 911 (Відео)

Новий кліп співачки є дуже особистим, а на його створення її надихнув фільм Сергія Параджанова "Колір граната".

Як написала в своєму Instagram Леді Гага - цей короткометражний фільм дуже особистий, і розповідає про її досвід психічного здоров'я і про те, як реальність і мрії можуть бути пов'язані.

Пройшли роки з тих пір, як виконавиця змогла відчути себе живою в своїй творчості, щоб зробити те, що зробили в 911.

"Те, що колись було моєю реальної повсякденним життям, тепер стало фільмом, реальною історією, яка тепер в минулому, а не в сьогоденні. Це поезія болю" - написала співачка. Режисером кліпу виступив Тарсем Сінгх.

Нова відео робота - це відео-сповідь Леді Гаги, яка в найдрібніших деталях відсилає до творчості культового режисера Параджанова. На зв'язок з картиною "Колір граната" є прямий натяк - кліп закінчується вивіскою на кінотеатрі "Вірменський кінофестиваль" і постером фільму. Плюс до всього відео починається з кадру, на якому показані гранати фрукти і гранатовий браслет на нозі співачки. Це в принципі теж можна вважати відсиланням до фільму.

Та й сама стилістика і композиція кліпу нібито продовжує стрічку. Ті приголомшливі образи, в яких з'являється Гага і інші персонажі також нібито вийшли з фільмів Параджанова. Відзначимо, що кілька образів співачки були створені вірменським дизайнером Кариною Акопян.

Відзначимо, що за два дні кліп зібрав більше 15 млн. Переглядів на YouTube.