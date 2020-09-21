Натхненна Параджановим Леді Гага випустила кліп на пісню 911 (Відео)

Як написала в своєму Instagram Леді Гага - цей короткометражний фільм дуже особистий, і розповідає про її досвід психічного здоров'я і про те, як реальність і мрії можуть бути пов'язані.
Пройшли роки з тих пір, як виконавиця змогла відчути себе живою в своїй творчості, щоб зробити те, що зробили в 911.
"Те, що колись було моєю реальної повсякденним життям, тепер стало фільмом, реальною історією, яка тепер в минулому, а не в сьогоденні. Це поезія болю" - написала співачка. Режисером кліпу виступив Тарсем Сінгх.
Нова відео робота - це відео-сповідь Леді Гаги, яка в найдрібніших деталях відсилає до творчості культового режисера Параджанова. На зв'язок з картиною "Колір граната" є прямий натяк - кліп закінчується вивіскою на кінотеатрі "Вірменський кінофестиваль" і постером фільму. Плюс до всього відео починається з кадру, на якому показані гранати фрукти і гранатовий браслет на нозі співачки. Це в принципі теж можна вважати відсиланням до фільму.
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This short film is very personal to me, my experience with mental health and the way reality and dreams can interconnect to form heroes within us and all around us. I’d like to thank my director/filmmaker Tarsem for sharing a 25 year old idea he had with me because my life story spoke so much to him. I’d like to thank Haus of Gaga for being strong for me when I wasn’t, and the crew for making this short film safely during this pandemic without anyone getting sick. It’s been years since I felt so alive in my creativity to make together what we did with “911”. Thank you @Bloodpop for taking a leap of faith with me to produce a record that hides in nothing but the truth. Finally, thank you little monsters. I’m awake now, I can see you, I can feel you, thank you for believing in me when I was very afraid. Something that was once my real life everyday is now a film, a true story that is now the past and not the present. It’s the poetry of pain.
Та й сама стилістика і композиція кліпу нібито продовжує стрічку. Ті приголомшливі образи, в яких з'являється Гага і інші персонажі також нібито вийшли з фільмів Параджанова. Відзначимо, що кілька образів співачки були створені вірменським дизайнером Кариною Акопян.
Відзначимо, що за два дні кліп зібрав більше 15 млн. Переглядів на YouTube.