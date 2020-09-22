40 років по тому: Оззі Осборн представив кліп на трек "Crazy Train" (Відео)

Британський рок-музикант презентував анімаційний кліп на одну зі своїх найвідоміших пісень.

Новою відеороботою Оззі Осборн відзначає 40-ту річницю свого сольного дебютного альбому - Blizzard of Ozz, в який і входить трек Crazy Train.

Кліп показує безтурботне виступ мультиплікаційне співака, куртки з пензликами, купу кажанів, і групу Оззі.

Виробництвом відео займався нью-йоркський художник Tiny Concert.

Також, разом з новим кліпом виконавець представив і перевидання 40-річного альбому, до якого увійшли як концертні записи, так і нові мікси пісень.

Також, нагадаємо, що Оззі Осборн заявив, що більше не буде виступати з групою Black Sabbath. Однак залишати сцену зовсім не збирається. Осборн активно працює над сольним проектом.