На честь дочки: Світлана Тарабарова випустила пісню "Сонечко"

Українська співачка Світлана Тарабарова присвятила новонародженій дочці свій новий сингл "Сонечко".

У четвер, 23 вересня, Світлана Тарабарова стала мамою вдруге. Співачка народила дівчинку.

На честь цієї радісної події рудоволоса красуня представила своїм слухачам зворушливу пісню під назвою "Сонечко".

Відео до пісні з'явилося на офіційному YouTube-каналі Тарабарової.

Варто відзначити, що зйомки світлого і позитивного ролика відбувалися протягом всієї вагітності співачки.

Крім цього, Світлана Тарабарова анонсувала реаліті-проект під назвою "Декрет вже не секрет". Прем'єра шоу запланована на осінь цього року.

Нагадаємо, 26 липня Світлані Тарабаровій виповнилося 30 років.