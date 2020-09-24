На честь дочки: Світлана Тарабарова випустила пісню "Сонечко"

У четвер, 23 вересня, Світлана Тарабарова стала мамою вдруге. Співачка народила дівчинку.
На честь цієї радісної події рудоволоса красуня представила своїм слухачам зворушливу пісню під назвою "Сонечко".
Відео до пісні з'явилося на офіційному YouTube-каналі Тарабарової.
Варто відзначити, що зйомки світлого і позитивного ролика відбувалися протягом всієї вагітності співачки.
Крім цього, Світлана Тарабарова анонсувала реаліті-проект під назвою "Декрет вже не секрет". Прем'єра шоу запланована на осінь цього року.
Нагадаємо, 26 липня Світлані Тарабаровій виповнилося 30 років.