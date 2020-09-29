Onuka представила несподівано інтимний кліп (Відео)

Українська група презентувала свій найінтимний трек в дискографії за всі шість років існування групи.

"Сеанс" - це історія про боротьбу з упередженнями та стереотипами; про шляхи до перемоги над своїми страхами. Пісня була написана під час вагітності солістки групи - Нати Жижченко. Цей трек вона повністю присвятила синові.

На зміну соціальним меседжам прийшла відверта розмова про особисте.

Режисером кліпу виступив сам Євген Філатов. Зйомки кліпу проходили на Планерній горі і в лісі поблизу села Ходосівка в Київській області і тривали 25 годин. Для знімальної групи було важливо показати, як день переходить у вечір, а потім в ніч.

Над костюмами для кліпу традиційно працювала команда художниці по костюмах Лесі Патоки.

Новий трек увійде до майбутнього альбому, який буде називатися "СЕАНС" і буде складатися з 10 треків.