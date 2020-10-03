Michelle Andrade станцювала на пілоні в новому кліпі на пісню Tonight: гаряче відео

23-річна українська виконавиця Michelle Andrade презентувала яскравий і запальний кліп на сингл Tonight.

Українська співачка болівійського походження Michelle Andrade зробила подарунок своїм шанувальникам. Молода виконавиця випустила іспано-англомовну пісню Tonight і відеороботу до неї.

У ролику Мішель влаштувала вечірку з танцями на пілоні, мотоциклами, стрибками з парашутом і повним оголенням.

За словами співачки, кліп був знятий за три дні, найскладнішим з яких виявився останній, коли вона мала пірнути в крижану воду.

Зйомки кліпу тривали 3 дні і на 9 різних локаціях. Режисером відеороботи став Костянтин Гордієнко.

Нагадаємо, що зовсім недавно Мішель Андраде змінила імідж і зробила собі чубчик.