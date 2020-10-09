Хоробрість, любов, свобода: MELOVIN представив кліп на пісню "Вітрила" (Відео)

8 жовтня на YouTube-каналі українського співака відбулася прем'єра кліпу на пісню "Вітрила", яка стала саундтреком до українського серіалу "Новенька".

Новий кліп створений в стилі театрального перформансу про одного кохання поза ретуші.

Артисти вважає цю пісню особливою, значить і кліп мав бути теж особливим. Простота декорацій, імпровізована сцена і актори, яким не потрібно грати - це те, як бачить цю пісню MELOVIN.

Для виконавця важливо було показати, що будь-який у тебе типаж, зовнішність, національність, вік, у кожної людини різний внутрішній і зовнішній світ, але всі вони можуть відчувати любов з однаковою жадобою.

"Любов може називатися любов'ю тільки тоді, коли вона без застарілого вітру минулого в головах чималої кількості людей", - говорить артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official) 8 Окт 2020 в 8:09 PDT

Кліп створений в чорно-білих тонах без зайвих декорацій - все що знаходиться на майданчику це великий квадрат з якого виходять персонажі і на якому сидить співак, біла напівпрозора тканина, що звисає зі стелі, і люди. Всі вони різні - різний вік, комплекція, зовнішність.

Відзначимо, що в кліпі знялися виконавець однієї з головних ролей в серіалі "Новенька", який співав голосом MELOVINа в серіалі, Єгор Козлов і телеведуча і актриса травесті-діва Монро.

Шанувальники з великою радість і трепетом прийняли кліп, засипавши коментарі захопленими відгуками - "Ця робота перевершила всі мої найкращі очікування !!!", "Чудова робота, Мел", "Мало що може мене ось так зачепити, спасибі що знову дав можливість відчути себе живий "," Мурашки не хочуть заспокоюватися ... Пульс стихати "," дивлюся й дивлюся, і хочу сказати ще - браво Мел ".