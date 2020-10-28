Зачаровує: новий кліп групи KAZKA на пісню "Острів" підкорив фанатів (Відео)

Український гурт Kazka взяв участь в масштабному музичному проекті "Звуки Чорнобиля", і 27 жовтня випустила кліп на пісню "Острів", який зняла в Прип'яті. Ролик опубліковано на офіційній сторінці групи в ютубі.

Для запису свого треку вони використовували звуки Чорнобиля з аудіо-бібліотеки, яку створив автор проекту ARTEFACT Валерій Коршунов. У композиції виразно чути лічильники Гейгера, скрип колеса Огляду, шум Рудого лісу і річки Прип'ять

"Світ невпинно перегортає дні, місяці, роки ... Ми давно кинули коріння в іншому краї, в такому, де дихається вільно. Завдяки тим, хто поклав життя, змінив долю, рятуючи нашу землю від неповернення" - прокоментувала нову роботу група.

Шанувальники з захопленням прийняли нову роботу улюбленої групи, засипавши коментарі позитивними відгуками. "Все так круто, так естетично і так зачаровує", "Дуже сподобалося!", "Дуже круто, пісня клас і кліп заліковий", "Відмінне відео вийшло. Все дуже гармонійно і атмосферно", "Це повинно стати новим хітом рівня" Плакала"" - пишуть фанати.