Колишній учасник Nirvana Дейв Грол представив нову пісню Shame Shame: аудіо

Американська рок-група Foo Fighters, утворена в 1994 році екс-учасником групи Nirvana Дейвом Гролом, випустила свою нову пісню під назвою Shame Shame ( "Ганьба Ганьба"), яку виконала в ефірі шоу Saturday Night Live в ніч на 8 листопада.
Група також анонсувала дату нового альбому Medicine At Midnight.
Реліз платівки відбудеться 5 лютого 2021 року.
Додамо, що трек-лист складається з 9-ти композицій.
На офіційній сторінці Foo Fighters в Інстаграм вже опублікована обкладинка альбому.
Раніше "Телеграф" повідомляв, фіналісти нацвідбору на Євробачення 2020 група Tvorchi представила новий кліп.