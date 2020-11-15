"Бумбокс" розповіли про скандал навколо концерту у Львові

Увечері п'ятниці, 13 листопада, з'явилася інформація про те, що концерт популярної рок-групи "Бумбокс" у Львові було припинено в зв'язку з порушенням протиепідемічних заходів.

Як повідомляється на сайті львівської Нацполіціі, правоохоронці склали адмінпротокол і організатору концерту загрожує штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

І ось 15 листопада на офіційній сторінці групи в Facebook з'явилося роз'яснення того, що сталося.

Так, музиканти до останнього сподівалися, що ЗМІ не будуть піднімати галас навколо цього інциденту, але все ж розповіли, як все було насправді.

"Бумбокс відіграють концерт в концерт-холі" Маlevich "(13.11.20). Кількість людей обмежена нормами, на вході міряють температуру, тим у кого немає маски її видають. Концерт-хол розділений на кілька зон, за кожним, хто купив квиток, закріплено своє місце. Волонтери та охорона готові прийти на допомогу ", - повідомляється в пості.

Зазначається, що поліція приїхала вже після виступу, коли в приміщенні залишався тільки технічний персонал і працівники клубу. Тоді ж організатори концерту спокійно і без скандалів підписали адміністративний протокол.

Музиканти додали, що вони вдячні тим журналістам, які передзвонили їх представникам для уточнення інформації. Нові деталі того, що сталося, можливо, з'являться наступного тижня.

Нагадаємо в неділю, 15 листопада, в Харкові підприємці відкрили ринок, незважаючи на обмеження.