Ринок в Харкові працює, незважаючи на карантин вихідного дня (відео)

У суботу, 14 листопада, в Україні набув чинності карантин вихідного дня. За новими правилами, у вихідні дні в країні закриваються всі ТРЦ, заклади громадського харчування, спортивні комплекси, заклади культури і навіть ринки.

Однак харківські підприємці не підкорилися рішенню Кабміну. Центральний ринок міста працює в звичайному режимі.

Про це повідомляє Telegram-канал Труха Харків.

Жителі міста по-різному відреагували на цю ситуацію.

Деяким незрозуміло, чому місцеві підприємці ігнорують рекомендації МОЗ і рішення уряду. Інші захищали їх.

Один з користувачів написав, що в заборонах Кабміну немає жодного слова про роботу ринків, підтвердивши свої слова інфографікою від уряду.

"Захворіти можна де завгодно, в будь-якому транспорті, навіть дотримуючись всіх карантинних заходів", - написала одна з підписниць каналу.

Нагадаємо, що один з ресторанів в Солом'янському районі Києва вирішив продовжити роботу у вихідні дні. Все закінчилося поліцейським штурмом.