У київському ресторані Havana провели жорстке затримання через роботу під час вихідного дня: думки в мережі розділилися

Починаючи з суботи, 14 листопада, в Україні ввели карантин вихідного дня. Згідно з правилами, кожну суботу та неділю по всій території країни під забороною всі масові заходи, а також робота ТРЦ, спортивних комплексів, басейнів, установ культури, готелів (крім тих, які надають соціальні послуги).

Однак підпорядкувались рішенню Кабміну не всі підприємці.

Один з ресторанів в Солом'янському районі Києва вирішив продовжити роботу у вихідні. Все закінчилося поліцейським штурмом.

Один з користувачів Facebook розповів, що активісти вирішили перевірити чи працює заклад, замовили столик, зайшли, викликали поліцію, а коли тих не пускали в ресторан і активістів не хотіли випускати, вони додатково подзвонили і вказали, що є ситуація з утриманням групи людей.

У мережі неоднозначно відреагували на цей випадок. Хтось підтримував власників ресторану, які порушили правила карантину. Інші почали говорити про те, що все знаходяться в рівних умовах, тому ресторан повинен бути закритий.

"Щось я не пам'ятаю що б в велюру пакували мордою в підлогу. Друзям - все, ворогам - закон?", - написав один з користувачів, згадавши про ресторан народного депутата Миколи Тищенка.

"Якщо не працювати, то всім. Це принаймні по-чесному. Є рішення уряду. Обгрунтована МОЗ. І воно повинно виконуватися", - написав інший користувач.