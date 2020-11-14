У Чернівцях протестувальники проти карантину блокували проїзд (фото і відео)

У суботу, 14 листопада, в Чернівцях більше трьох сотень підприємців комунального підприємства "Калинівський ринок" перекрили рух транспорту на вулиці Старожучківській Шлях.

Зазначається, що мітингувальники вимагають у влади скасування "карантину вихідного дня".

Через нові обмежень тисячі підприємців і працівників Калинівського ринку залишаються без роботи і заробітку.

Варто зазначити, що "Калинівський ринок" є одним з найбільших в Україні нарівні з "Сьомим кілометром" в Одесі, і багато жителів міста залежать від його роботи.

В кінці квітня цього року, підприємці продовольчих ринків міста прийшли до місцевої обласної адміністрації з вимогою дозволити їм працювати в умовах карантину і блокували рух на тій же вулиці.