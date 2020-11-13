У Полтаві хворі на коронавірус дихають киснем по черзі, пацієнтів доводиться сортувати - головний лікар

У Полтавській області лікарні завантажені на 86%. Ще трохи і пацієнтів з коронавірусом нікуди буде класти. У лікарнях не вистачає медиків, пацієнти киснем дихають по черзі, а трупи часом нікому вивозити.

Проце головний лікар Полтавської міської лікарні №3 Анатолій Глєбов розповів OBOZREVATEL.

За його словами, зараз в лікарні "легких" пацієнтів вже не беруть, тільки "важких", в основному з діабетом, при якому високий шанс ускладнень.

Здебільшого в лікарні літні люди 60+. З 100 ліжок 86 заповнені, але розширюватися вже нікуди. "Можна ще три місця організувати, ну, сім, не більше", - говорить головний лікар.

Він запевняє, що місто і область їм допомагають фінансово, і проблеми з киснем не критичні, хоча в деяких лікарнях необхідність в ньому заповнена всього наполовину і пацієнти дихають по черзі.

Справжня біда з лікарями і медсестрами. Незважаючи на те, що поліклініку закрили, а медперсонал перевели працювати в стаціонар, медиків все одно не вистачає. Деякі медики самі стають жертвами коронавірусу.

"У реанімації ситуація трохи краща, там на десять хворих в зміну працює три медсестри. А ось у відділеннях і лікарі, і сестри зашиваються. Там чотири медсестри обслуговують 60 хворих. Єдине, ми домоглися від НСЗУ гідної оплати для медперсоналу", - говорить Глєбов.

Відзначимо, голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький не виключає введення в Україні повного локдауна. Такий сценарій буде введений в разі введення протоколу сортування хворих Covid-19.