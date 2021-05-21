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П'ятниця, 21.05.2021
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The Hardkiss потрясли мережу новим альбомом "Жива і не залізна": слухати його онлайн
The Hardkiss потрясли мережу новим альбомом "Жива і не залізна": слухати його онлайн

The Hardkiss потрясли мережу новим альбомом "Жива і не залізна": слухати його онлайн

The Hardkiss потрясли мережу новим альбомом "Жива і не залізна": слухати його онлайн
Оновлено 13:47 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Юлии Саниной

Українська рок-група The Hardkiss, фронтвумен якою є Юлія Саніна, випустила четвертий студійний альбом під назвою "Жива и не залізна" напередодні свого 10-річчя.

До платівки увійшло 10 пісень, чотири з яких фанати колективу почують вперше. Також один сингл записаний разом з популярним виконавцем Дмитром Монатіком.

Попередній альбом "Залізна ластівка" вийшов в 2018 році, після якого артисти випускали лише акустичний альбом під назвою "Акустика. Live".

Раніше "Телеграф" повідомляв, на яких музичних фестивалях українські музиканти зможуть порадувати своїх шанувальників в 2021 році.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 70

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The Hardkiss, Юлия Санина, Альбоми, Жива і не залізна.
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