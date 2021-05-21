The Hardkiss потрясли мережу новим альбомом "Жива і не залізна": слухати його онлайн

Українська рок-група The Hardkiss, фронтвумен якою є Юлія Саніна, випустила четвертий студійний альбом під назвою "Жива и не залізна" напередодні свого 10-річчя.

До платівки увійшло 10 пісень, чотири з яких фанати колективу почують вперше. Також один сингл записаний разом з популярним виконавцем Дмитром Монатіком.

Попередній альбом "Залізна ластівка" вийшов в 2018 році, після якого артисти випускали лише акустичний альбом під назвою "Акустика. Live".

Раніше "Телеграф" повідомляв, на яких музичних фестивалях українські музиканти зможуть порадувати своїх шанувальників в 2021 році.