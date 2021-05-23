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Олег Скрипка: Україна даремно витрачає культурний потенціал, викладаючись на "Євробаченні"
Олег Скрипка: Україна даремно витрачає культурний потенціал, викладаючись на "Євробаченні"
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Олег Скрипка: Україна даремно витрачає культурний потенціал, викладаючись на "Євробаченні"

Олег Скрипка: Україна даремно витрачає культурний потенціал, викладаючись на "Євробаченні"
12:20 Сьогодні Телеграф

22 травня відбувся гранд-фінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2021", який пройшов в Нідерландах на арені "Ахой" в Роттердамі.

Переможцем конкурсу в 2021 році стала Італія - гурт Måneskin з піснею "Zitti E Buoni". А гурт Go_A, який представляв Україну з україномовною піснею "Шум", зайняв п'яте місце.

Своєю думкою про ажіотаж, який традиційно творився навколо "Євробачення", а також про те, що насправді може розвивати-просувати культуру, з "Телеграфом" поділився продюсер і лідер рок-гурту "Воплі Відоплясова" (ВВ) Олег Скрипка, що дав недавно відверте інтерв'ю нашому виданню.

"Ніколи не дивився Євробачення, хіба що випадково на очі потрапляли якісь моменти. Від України хороші артисти представляються на Євробаченні. Серед тих пісень є хороші композиції, але мені не заходить сама концепція цього конкурсу, - пояснює Олег Скрипка. - Я вважаю, чим менше буде ажіотаж навколо подібних заходів, тим більше буде місця для культури в Україні. А чим більше суспільство буде спрямовувати свої зусилля в цю сторону, то ситуація буде така, яка в нас є сьогодні і яка не влаштовує багатьох людей".

На думку співака, культурі в Україні влада наділяє дуже мало уваги.

"Сказати не достатньо – не сказати нічого. Немає культурної політики, - вважає Олег Скрипка. - Для початку треба сформувати цю культурну політику, потім спробувати її втілювати. Якщо попередні задуми були не ефективні, тоді їх поправити. Тобто, це досить довгий шлях. На даному випадку у нас не зроблено першого кроку – у нас немає культурної концепції України. Треба з цього починати. Можливо, ця культурна концепція вже десь і обговорюється. Але ми не знаємо про цю концепцію".

Попри все, у нас дуже високий культурний потенціал в Україні, впевнений лідер ВВ.

"Як тільки ми візьмемось за цю справу разом, всім суспільством, то ми можемо отримати дуже серйозні результати. Тобто, мій прогноз дуже оптимістичний, якщо будемо в цьому напрямку працювати", - резюмує Олег Скрипка.

Відзначимо, що "Телеграф" вів текстову трансляцію фіналу "Євробачення 2021", в якій зазначав всі головні події конкурсу та результати голосувань.

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Андрій Пітонов
Автор: Андрій Пітонов
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Олег Скрипка, Україна, Євробачення, Євробачення 2021.
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