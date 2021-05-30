Як тебе не любити? До Дня Києва українців порадували оригінальними виконаннями хіта (відео)

Щорічно в останню неділю травня столиця України святкує День Києва. У 2021 року свято випадає на 30 травня, а 29 числа кияни відзначали День столиці.

День Києва почали відзначати в 1982 році. Саме тоді відсвяткували 1500-річчя від умовної дати заснування міста, тому в цьому році столиці виповнюється 1539 років.

Кияни щиро вітають рідне місто з особливим весняним днем. Особливо часто сьогодні в столиці звучить символічна українцям пісня композитора Ігоря Шамо "Як тебе не любити, Києве мій!".

Українська виконавиця з Броварів Валерія Клапчук на своєму YouTube-каналі опублікувала відео, де вона на бандурі виконує відомий хіт з трьох локацій міста.

"А Ви відчуйте сповна, і залишіться зі мною!", - написала Клапчук під відео.

Також оригінально зі святом привітало київське ДП "Антонов", яке в травні відзначило своє 75-річчя: "Вітаємо з Днем Києва! Пісня "Як тебе не любити, Києве мій", композитор Ігор Шамо, виконує Ан-22 "Антей".

Вітаємо з Днем Києва!

Пісня «Як тебе не любити, Києве мій», композитор Ігор Шамо, виконує Ан-22 «Антей» pic.twitter.com/HRdtDTwJ2k — Antonov Company (@AntonovCompany) May 30, 2021

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 травня пішов с життя український письменник Михайло Слабошпицький.