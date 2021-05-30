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Помер відомий український письменник Михайло Слабошпицький

Помер відомий український письменник Михайло Слабошпицький
Оновлено 14:30 Сьогодні Телеграф Фото: Фейсбук

Український публіцист, літературознавець і громадський діяч Михайло Слабошпицький помер в 74 роки.

Про це повідомила його дружина Світлана Короненко.

"Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу", - написала вона в Фейсбук.

Про причини смерті не повідомляється.

Слабошпицький був членом Національної спілки письменників України. За роман-біографію "Поет із пекла" в 2005 році став лауреатом премії Тараса Шевченка.

За своє життя він став автором численних документальних, публіцистичних та біографічних робіт, крім того написав численні дитячі твори.

Син Слабошпицького Мирослав - відомий кінорежисер, а дочка Іванна займається журналістикою.

Як повідомлялося раніше, на 45 році життя помер надзвичайний і повноважний посол України в Таїланді Андрій Бешта. Причиною смерті став серцевий напад.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Україна, Помер, Михайло Слабошпицький.
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