Было всего 44 года: стала известна причина внезапной смерти посла Украины в Таиланде

Причиной смерти украинского посла в Таиланде Андрея Бешты стал сердечный приступ.

Об этом 30 мая сообщили источники в МИД Украины.

Сообщается, что Беште на момент смерти было всего 44 года. Так, в апреле он был освобожден от должности посла и уже начал подготовку к возвращению в Украину из Таиланда.

В украинском МИДе отметили, что Бешта начал работу в министерстве в 1998 году после того как окончил факультет международных отношений в Львовском национальном университете им. Ивана Франко.

С ноября 2015 года он был чрезвычайным и полномочным украинским послом в Королевстве Таиланд.

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