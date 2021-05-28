Не спасли: на египетском курорте скончался экс-глава украинской разведки

28 мая в больнице Дахаба в Египте скончался бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.

Об этом пишет "Страна".

Сообщается, что утром украинец отправился на дайвинг. Гвоздь погрузился на глубину около 40 метров и впоследствии не всплыл на поверхность. Сразу же была организована спасательная операция: украинца нашли живым и увезли на скорой помощи в госпиталь. Увы, спасти Виктора Гвоздя не удалось: он слишком долго пробыл под водой, и медики констатировали смерть.

На этой неделе Виктору Гвоздю исполнилось 62 года. Генерал-лейтенант запаса не только возглавлял украинскую разведку. Ранее он был президентом независимого аналитического центра геополитических исследований "Борисфен Интел", а также начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. У него остались жена и двое детей.

Напомним, двадцать человек погибли, еще трое получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем на юге Египта.