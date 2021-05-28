На курорте Египта исчез экс-глава Службы внешней разведки Украины

В пятницу, 28 мая, во время дайвинга вблизи города Дахаб (Египет, Синайский полуостров) исчез экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.

Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет "Страна".

Сообщается, что Гвоздь, возглавлявший украинскую разведку в 2014-2016 годах, отдыхал в Египте вместе с женой. Экс-чиновник не всплыл на поверхность, в результате чего на курорте началась поисковая операция.

Ситуация находилась на контроле посольства Украины в Египте.

Впрочем, спустя какое-то время Виктор Гвоздь нашелся живым. Подробности его исчезновения пока не оглашаются.

Ранее мы сообщали о том, что всплыли неприятные детали исчезновения 4-летней девочки на Одесчине.