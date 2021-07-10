З політики пішов, але осад залишився: як Вакарчук провалився з концертом на "Атласі" в Києві

Загалом складно перебільшити роль Святослава Вакарчука в українській культурі - за десятки років на сцені він став своєрідним символом свободи та незалежності, зібравши мільйони шанувальників.Саме вони й дали йому з партією "Голос" хороший кредит довіри як "новим обличчям", повіривши, що вони насправді можуть змінити Україну.

На ділі ж цього разу Вакарчук протримався в політиці лише дев'ять місяців, які ознаменувалися в основному непродуманими різкими заявами, парочкою скандалів і виступів у Білорусі. "Більшою мірою наше завдання здійснилося", - намагався він зберегти обличчя перед відходом, розмірковуючи, що саме за допомогою нього в парламент потрапили два десятки нардепів з числа "нових облич".

Але колишнього ставлення українців вже не повернути, що наочно показав перший за довгий час концерт "Океану Ельзи", що відбувся на фестивалі Atlas Weekend у Києві 9 липня.

Десятки людей зайняли місце під самою сценою ще за годину до виступу, і в загальному натовпі було помітно досить багато відданих фанатів: тих, які кричали, танцювали, з усього серця віддавалися музиці.

Але таких залишилося не дуже багато.

Основна маса людей прийшла на ОЕ швидше віддати данину колишній популярності групи, - багато переступали з ноги на ногу, розосередилися по узбіччях, сіли на пагорб, їли і спілкувалися, використовуючи концерт як знайомий фон.

Слова всі знають з юних років, місцями навіть підспівують, але нічого не торкає в грудях, немає колишнього почуття спільності і захоплення від концерту.

Славік це теж відчуває, спочатку просто просить махати руками, потім з нотками образи жартує, мовляв, треба було розіслати інструкцію, як ходити на концерти ОЕ, щоб всі встигли підготуватися, сходити в зал, і бути більш активними.

Він чесно віддається виступу, стрибає так, що через перші ж кілька пісень знімає сорочку, незабаром накинувши замість неї на плечі синьо-жовтий прапор.

"Україна! Україна! Україна!", - скандує він, але на всі його спроби розворушити публіку реагує лише той загін вірних фанатів в самому центрі натовпу перед сценою.

"Нібито учитель розпинається, і ось-ось скаже заднім партам не шуміти", - коментує те, що відбувається хлопець неподалік.

"Краще б двічі ДахаБраха виступили (їх концерт був якраз перед" Океаном Ельзи "на іншій сцені), а так весь настрій зіпсувався", - обговорює компанія на фуд-корті.

Отож, політика з Вакарчука знову не вийшло, але цього разу це серйозно вдарило і по його авторитету як музиканта. Можливо, розташування людей вдалося б повернути повним перемиканням на творчість і новим альбомом, але тільки час покаже, який шлях обере сам Святослав.

Також цікаво буде подивитися, скільки людей прийде послухати його наступний виступ на Zaxidfest в кінці серпня; на тому фестивалі буде більше жителів західних областей України, де багато фанатів ОЕ. Чи підтримують вони їх так досі?

Фото - сторінка ОЕ в Facebook, відео - Валерія Куценко, "Телеграф".

Як повідомлялося, 8 липня відомий російський співак Валерій Меладзе виступив у Києві на музичному фестивалі Atlas Weekend. його виступ викликав неоднозначну реакцію в українців.