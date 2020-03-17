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Люди знайшли в Сімпсонах пророкування коронавірусу (Відео)

Люди знайшли в Сімпсонах пророкування коронавірусу (Відео)
15:13 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Серія про грип з Осаки вийшла 27 років тому, і зараз її називають пророчою.

Мультсеріал "Сімпсони" в ЗМІ та соціальних мережах називають пророчим, і недавно шанувальники шоу знайшли "пророцтво" епідемії коронавірусу в 24-й серії 4 сезону (1993). Епізод під назвою "Мардж в ланцюгах" починається в Японії, де хворий заводський робітник кашляє в ящики, які використовуються для доставки в Спрінфілд популярної соковичавниці. Тепер сценаристові шоу Біллу Оклі довелося захищати свою затію, яку використовують для "пропаганди расизму у відповідь на спалах коронавірусу", пише The Hollywood Reporter.

"Мені не подобається, коли епізод використовують в мерзенних цілях, - сказав Оклі. - Ідея, що хтось неправильно його витлумачив, щоб коронавірус здавався азіатською змовою, жахлива. З точки зору спроби звинуватити Азію - я думаю, що це огидно".

За словами сценариста, він придумав "грип з Осаки", орієнтуючись на гонконгський грип 1968 року, про який дізнався в дитинстві з заголовків новин. "Це був просто жарт про те, як грип потрапив сюди, - каже він. - Це абсурд, що хтось може кашляти в коробку, і вірус виживе там від 6 до 8 тижнів. Це карикатура. Ми навмисно зробили його карикатурним, тому що хотіли, щоб це було нерозумно і не страшно. Сам вірус діяв як персонаж мультфільму і поводився вкрай нереально".

Також Оклі напоумив фанатів, які намагаються знайти передбачення майбутнього чи не в кожній серії мультсеріалу.

"Дуже мало випадків, коли "Сімпсони" щось передбачали, - говорить він. - Це в основному збіг, тому що епізоди настільки старі, що історія повторюється. Більшість цих епізодів засновані на подіях, які відбулися в 60-х, 70 х або 80-х, про які ми знали".

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Наразі "Сімпсони" налічують 31 сезон; серіал безперервно виходив з 1989 року.

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Все по темі:

Осака, Симпсони, Японія, Відео, Передбачення, Коронавірус, Пророцтво, Мардж в ланцюгах.
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