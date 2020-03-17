Морква, часник і перець допоможуть вам в часи коронавірусу

Міцний імунітет допомагає легше переносити вірусні та бактеріальні захворювання без серйозних ускладнень. Зараз саме час подумати про своє здоров’я і подбати про харчування, сон і помірну фізичну активність.
Дієтолог Світлана Фус дала свої рекомендації щодо харчування для зміцнення імунітету, яких слід дотримуватися щодня. Важливо харчуватися регулярно, віддаючи перевагу їжі, що легко засвоюється, і не допускати, щоб організм голодував і тим самим знижувався імунітет.
Обов’язково включіть в раціон побільше білків. Риба, птиця, яйця і м’ясо дають необхідні амінокислоти для синтезу імуноглобулінів, які мають протизапальний характер. Курячий бульйон – справжнє джерело вітамінів.
Сир 0% жирності дієтолог рекомендує замінити на 5-9% сир, а кисломолочні продукти на 1,5-2,5 % жирності. Жир і жиророзчинні вітаміни захищають легені, а ще кисломолочні продукти є пробіотиками і покращують функцію кишечника.
Овочі, фрукти і ягоди — свіжі та заморожені — це цінне джерело вітамінів, мінеральних елементів, антиоксидантів, а також клітковини і пектинів. Під час карантину Світлана Фус радить вживати п’ять порцій овочів і фруктів щодня.
При вірусних інфекціях важливо вживати продукти з вітаміном А, який міститься в першу чергу в печінці і яйцях у формі ретинолу, а також в моркві та гарбузі – у формі провітаміну А (каротину).