Морква, часник і перець допоможуть вам в часи коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Під час епідемії коронавіруса дуже важливо зміцнювати свій імунітет, наповнюючи раціон збалансованими продуктами.

Міцний імунітет допомагає легше переносити вірусні та бактеріальні захворювання без серйозних ускладнень. Зараз саме час подумати про своє здоров’я і подбати про харчування, сон і помірну фізичну активність.

Дієтолог Світлана Фус дала свої рекомендації щодо харчування для зміцнення імунітету, яких слід дотримуватися щодня. Важливо харчуватися регулярно, віддаючи перевагу їжі, що легко засвоюється, і не допускати, щоб організм голодував і тим самим знижувався імунітет.

Обов’язково включіть в раціон побільше білків. Риба, птиця, яйця і м’ясо дають необхідні амінокислоти для синтезу імуноглобулінів, які мають протизапальний характер. Курячий бульйон – справжнє джерело вітамінів.

Сир 0% жирності дієтолог рекомендує замінити на 5-9% сир, а кисломолочні продукти на 1,5-2,5 % жирності. Жир і жиророзчинні вітаміни захищають легені, а ще кисломолочні продукти є пробіотиками і покращують функцію кишечника.

Овочі, фрукти і ягоди — свіжі та заморожені — це цінне джерело вітамінів, мінеральних елементів, антиоксидантів, а також клітковини і пектинів. Під час карантину Світлана Фус радить вживати п’ять порцій овочів і фруктів щодня.

При вірусних інфекціях важливо вживати продукти з вітаміном А, який міститься в першу чергу в печінці і яйцях у формі ретинолу, а також в моркві та гарбузі – у формі провітаміну А (каротину).