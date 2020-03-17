Вітамінний коктейль, який вбереже від коронавірусу

У цьому питанні задіюються всі доступні методи і особливу увагу слід приділити прийому вітамінів. Захистити організм зсередини допоможе вітамінний напій з цитрусових, який можна приготувати вдома за пару хвилин. До його складу входить всього п’ять інгредієнтів, які доступні кожному.
Рецепт вітамінного напою для підвищення іммунітету
Інгредієнти:
апельсин – 1 шт.
лимон – 2 шт.
корінь імбиру – півсклянки
куркума – 2 чайних ложки
мелений чорний перець – 1/8 чайної ложки
оливкова олія – 1 чайна ложка
Добре помийте апельсин і лимон, наріжте їх великими шматками і помістіть в ємність.
Додайте у вітамінну суміш спеції – імбир, куркуму і перець.
Помістіть усе в соковижималку або блендер і добре збийте до однорідної маси.
Розділіть отриману суміш на дві порції. У день слід приймати 1 порцію на людину. Краще не робити відразу багато напою, щоб він не втрачав свої корисні властивості.
Будьте здорові!