Вітамінний коктейль, який вбереже від коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Під час карантину питання зміцнення імунітету стоїть особливо гостро.

У цьому питанні задіюються всі доступні методи і особливу увагу слід приділити прийому вітамінів. Захистити організм зсередини допоможе вітамінний напій з цитрусових, який можна приготувати вдома за пару хвилин. До його складу входить всього п’ять інгредієнтів, які доступні кожному.

Рецепт вітамінного напою для підвищення іммунітету

Інгредієнти:

апельсин – 1 шт.

лимон – 2 шт.

корінь імбиру – півсклянки

куркума – 2 чайних ложки

мелений чорний перець – 1/8 чайної ложки

оливкова олія – 1 чайна ложка

Апельсин і лимон виводять шкідливі речовини з організму і зміцнюють імунну систему. У 100 г лимона міститься 53 мг вітаміну C, а це більше, ніж половина добової норми.

Імбир захищає організм від запалень і ефективний у боротьбі з вірусами завдяки своїм антиоксидантним властивостям.

Куркума зміцнює імунітет, зменшує запалення і також позбавляє організм від токсинів.

Чорний перець є так званим каталізатором – речовина, яка багаторазово підсилює дію інших компонентів.

Спосіб приготування:

Добре помийте апельсин і лимон, наріжте їх великими шматками і помістіть в ємність.

Додайте у вітамінну суміш спеції – імбир, куркуму і перець.

Помістіть усе в соковижималку або блендер і добре збийте до однорідної маси.

Розділіть отриману суміш на дві порції. У день слід приймати 1 порцію на людину. Краще не робити відразу багато напою, щоб він не втрачав свої корисні властивості.

Будьте здорові!