Рецепт суміші для підвищення імунітету

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Для зміцнення імунітету дуже корисно додавати в раціон ті продукти, які містять максимальну кількість вітамінів. Особливо в період карантину, щоб убезпечити себе від неочікуваних вірусів і інфекцій, потрібно прислухатися до порад фахівців і робити все можливе для підвищення свого імунітету. Діючим методом є вітамінна суміш за рецептом відомого українського лікаря Миколи Амосова, яку кожен може приготувати у себе вдома.

Паста Амосова – це джерело вітамінів, антиоксидантів і мікроелементів. В основі рецепту цієї страви – сухофрукти і горіхи, а також мед і лимони.

Рецепт приготування вітамінної пасти Амосова

Інгредієнти:

курага – 250 г;

родзинки з винограду темних сортів – 250 г;

чорнослив сушений — 250 г;

інжир — 250 г;

волоський горіх – 1 стакан

лимон – 1 шт.;

мед натуральний — 250 г.

Рецепт приготування:

Для початку потрібно промити і пропустити через м’ясорубку всі сухофрукти. Горіхи очистити, розмолоти або нарізати. Лимони нарізати на шматочки, вийняти кісточки і перемолоти в блендері.

Всі інгредієнти з’єднуються, заливаються медом і добре перемішуються.

Готову суміш перекладаємо в скляну банку і зберігаємо в холодильнику.

Медики рекомендують у період епідемії та вірусних інфекцій вживати вітамінну пасту три рази на день після прийому їжі. Якщо їсти її натщесерце, то лимонний сік буде дратівливо діяти на шлунково-кишковий тракт.

Раніше повідомлялося, що потрібно їсти, щоб не боятися хвороботворних вірусів і бактерій і зміцнити імунітет.