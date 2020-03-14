Скачать
Субота, 14.03.2020
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Рецепт суміші для підвищення імунітету

Рецепт суміші для підвищення імунітету
14:01 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:

Для зміцнення імунітету дуже корисно додавати в раціон ті продукти, які містять максимальну кількість вітамінів. Особливо в період карантину, щоб убезпечити себе від неочікуваних вірусів і інфекцій, потрібно прислухатися до порад фахівців і робити все можливе для підвищення свого імунітету. Діючим методом є вітамінна суміш за рецептом відомого українського лікаря Миколи Амосова, яку кожен може приготувати у себе вдома.

Паста Амосова – це джерело вітамінів, антиоксидантів і мікроелементів. В основі рецепту цієї страви – сухофрукти і горіхи, а також мед і лимони.

Рецепт приготування вітамінної пасти Амосова

Інгредієнти:

  • курага – 250 г;
  • родзинки з винограду темних сортів – 250 г;
  • чорнослив сушений — 250 г;
  • інжир — 250 г;
  • волоський горіх – 1 стакан
  • лимон – 1 шт.;
  • мед натуральний — 250 г.

Рецепт приготування:

  • Для початку потрібно промити і пропустити через м’ясорубку всі сухофрукти. Горіхи очистити, розмолоти або нарізати. Лимони нарізати на шматочки, вийняти кісточки і перемолоти в блендері.
  • Всі інгредієнти з’єднуються, заливаються медом і добре перемішуються.
  • Готову суміш перекладаємо в скляну банку і зберігаємо в холодильнику.
  • Медики рекомендують у період епідемії та вірусних інфекцій вживати вітамінну пасту три рази на день після прийому їжі. Якщо їсти її натщесерце, то лимонний сік буде дратівливо діяти на шлунково-кишковий тракт.

Від якого алкоголю найшвидше п'яніють

Раніше повідомлялося, що потрібно їсти, щоб не боятися хвороботворних вірусів і бактерій і зміцнити імунітет.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Рецепт, Курага, Имунитет, Природні ліки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кубок світу: Підгрушна не стартуватиме, Джима - під питанням
02 В Україні зафіксовано 59 підозр на коронавірус
03 14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
04 Україна повністю закриває авіасполучення
05 В Україні будуть саджати "росповсюджувачів" коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
Новий прем'єр та уряд: Румунія робить кадрові зміни через коронавірус
Новий прем'єр та уряд: Румунія робить кадрові зміни через коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся