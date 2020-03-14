Рецепт суміші для підвищення імунітету

Для зміцнення імунітету дуже корисно додавати в раціон ті продукти, які містять максимальну кількість вітамінів. Особливо в період карантину, щоб убезпечити себе від неочікуваних вірусів і інфекцій, потрібно прислухатися до порад фахівців і робити все можливе для підвищення свого імунітету. Діючим методом є вітамінна суміш за рецептом відомого українського лікаря Миколи Амосова, яку кожен може приготувати у себе вдома.
Паста Амосова – це джерело вітамінів, антиоксидантів і мікроелементів. В основі рецепту цієї страви – сухофрукти і горіхи, а також мед і лимони.
Рецепт приготування вітамінної пасти Амосова
Інгредієнти:
Рецепт приготування:
Раніше повідомлялося, що потрібно їсти, щоб не боятися хвороботворних вірусів і бактерій і зміцнити імунітет.