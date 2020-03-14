Від якого алкоголю найшвидше п'яніють

Новини шоу бізнесу:Співробітник Брайтонського університету Хел Сосабовскі провів дослідження і з'ясував, що портвейн і херес п'янять людину швидше за все.

Своїми спостереженнями вчений поділився на радіостанції BBC Radio Five. Чи було дослідження підтверджено емпірично, не уточнюється.

Як проходило дослідження?

Собасовкі склав алкогольну шкалу від легких напоїв до важких: з пивом на одному кінці й віскі на іншому. Він сказав, що за допомогою пива, очевидно, не вийде сп'яніти досить швидко – доведеться пити занадто багато.

За допомогою віскі, за його словами, сп'яніти можна набагато швидше, але 40-градусний напій буде обпалювати шлунок, тому багато його випити не вийде.

Результати дослідження

А посередині знаходиться херес і портвейн – оптимальний спосіб швидко напитися. У цих напоях міститься 20% алкоголю, і вони швидко засвоюються. Він також порадив пити ігристі вина, оскільки газовані напої – наприклад, просеко або шампанське – швидше "дають в голову".

Хоча херес і портвейн – "оптимальні" напої, щоб напитися, з ними потрібно бути обережними, попередив Сосабовскі. За його словами, від них буває найважче похмілля. Всім, хто боїться головного болю зранку, вчений порадив пити горілку. А найпростіший спосіб уникнути похмілля – зовсім не пити.