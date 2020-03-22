В Instagram створили сторінку де можна показати свій "дрес-код" на час карантину

В умовах пандемії коронавірусу спілкування багатьох людей обмежилося телефонними дзвінками та соціальними мережами.

Щодня інстаграм-профіль Working From Home Fits поповнюється новими світлинами, які надсилають користувачі з усього світу.

Всі вони погодилися на самоізоляцію та продовжують працювати дистанційно. Кожен з них ділиться не лише власним "дрес-кодом", а й кумедною історією свого дозвілля, хобі чи професії.

Люди різних національностей та роду занять демонструють одяг, у якому вони проводять свій робочий день вдома.

На інстаграм-сторінці можна побачити контрастні вбрання: від піжами до шуби. Більшість з них кумедні та не можуть не розвеселити у досить складний для суспільства час.

Незважаючи на те, що профіль існує лише тиждень, він впевнено набирає популярність серед користувачів інстаграма.

Переглянути цей допис в Instagram BIG PUFF SHORTS KEY ISOLATION SILHOUETTE @jess2sick Допис, поширений Working From Home Fits (@wfhfits) 20 Бер 2020 р. о 10:06 PDT

За сторінкою слідкують майже 10 тисяч фоловерів, а кількість дописів перетнула позначку в 200.

Пропонуємо переглянути найоригінальніши look та закликаємо ділитися власними.