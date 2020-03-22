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В Instagram створили сторінку де можна показати свій "дрес-код" на час карантину

В Instagram створили сторінку де можна показати свій "дрес-код" на час карантину
07:57 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

В умовах пандемії коронавірусу спілкування багатьох людей обмежилося телефонними дзвінками та соціальними мережами.

Щодня інстаграм-профіль Working From Home Fits поповнюється новими світлинами, які надсилають користувачі з усього світу.

Всі вони погодилися на самоізоляцію та продовжують працювати дистанційно. Кожен з них ділиться не лише власним "дрес-кодом", а й кумедною історією свого дозвілля, хобі чи професії.

Люди різних національностей та роду занять демонструють одяг, у якому вони проводять свій робочий день вдома.

 
 
 
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A LIZARD PRINT PURSE WITH FLORAL SHIRT AND AVIATORS? HUNTER S THOMPSON COULD *NEVER*

Допис, поширений Working From Home Fits (@wfhfits)

На інстаграм-сторінці можна побачити контрастні вбрання: від піжами до шуби. Більшість з них кумедні та не можуть не розвеселити у досить складний для суспільства час.

 
 
 
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PLEASE DONT TOUCH MY RAF??? MORE LIKE PLEASE DONT TOUCH ME EVER @this.is.avs

Допис, поширений Working From Home Fits (@wfhfits)

Незважаючи на те, що профіль існує лише тиждень, він впевнено набирає популярність серед користувачів інстаграма.

 
 
 
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BIG PUFF SHORTS KEY ISOLATION SILHOUETTE @jess2sick

Допис, поширений Working From Home Fits (@wfhfits)

За сторінкою слідкують майже 10 тисяч фоловерів, а кількість дописів перетнула позначку в 200.

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Пропонуємо переглянути найоригінальніши look та закликаємо ділитися власними. 

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Все по темі:

Мода, Instagram, Стиль, Карантин, Дрес-код, Курйози, Коронавірус, Working From Home Fits, Кумедні.
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