Через карантин брат Кейт Міддлтон відмінив весілля

Новини шоу бізнесу:Весільна церемонія молодшого брата Кейт Міддлтон Джеймса була запланована на літо 2020 року.

Проте пандемія коронавірусу поставила під сумнів шлюбні плани наречених. Так, пара наважилася скасувати заплановане торжество та одружитися після того, як вірус вщухне.

Цьогоріч королівська родина планувала дві грандіозні весільні церемонії – весілля онуки Єлизавети ІІ принцеси Беатріс та молодшого брата герцогині Кембриджської Джеймса Міддлтона. Якщо перша пара все ж обміняється подружніми клятвами у вузькому колі рідних, то інші наречені вирішили й зовсім скасувати весілля.

Як повідомляє видання Daily Mail, 32-річний Джеймс Міддлтон та його 29-річна наречена французька фінансистка Еліза Тевен вирішили переглянути дату свого весілля. Пара зауважила, що провести свято у найближчі місяці просто неможливо.

"Це дуже сумно, але просто непрактично проводити торжество у час кризи. Вони вирішили зачекати, поки всі їхні гості зможуть долучитися до весілля",– заявив представник близького оточення закоханих.

Брат Кейт Міддлтон познайомився з Еліз Тевен у 2018 році. Пара зустрілась в одному з британських клубів – South Kensington. Туди Джеймс Міддлтон прийшов зі своїм собакою, тому дівчина не могла встояти від милого кокер-спанієля та майже одразу полонила серце знаменитого холостяка.

Бізнесмен Джеймс Міддлтон зробив пропозицію Алізі Тевене у жовтні 2019 після року стосунків. З дня заручин наречені чекали той момент, коли вони офіційно стануть чоловіком та дружиною: "Ми насолоджуємося підготовкою до весілля".