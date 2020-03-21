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Ще один видатний актор заразився коронавірусом

Ще один видатний актор заразився коронавірусом
13:08 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Смертельний коронавірус нещадний до людей незалежно від їхнього статусу в суспільстві.

До числа знаменитостей, які оголосили про свою недугу, доєднався й 51-річний американський кіноактор корейського походження Деніел Дае Кім. Він оприлюднив результати тесту, які виявилися позитивними.

Вчора, 20 березня, на особистій сторінці зірки в інстаграмі з’явилося відеозвернення, яким він оголосив про зараження коронавірусом. Деніел Дае Кім наголосив, що про недугу він дізнався лише в четвер, 19 березня.

Актор оприлюднив, що вірус він підхопив під час зйомок медичного телесеріалу "Нью-Амстердам" (New Amsterdam) у Нью-Йорку. Нині знаменитість знаходиться на самоізоляції у власному будинку на Гаваях, куди повернувся після призупинення робочого процесу у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Деніел Дае Кім зазначив, що спочатку відчув симптоми застуди, а згодом зважився на тест, результати якого виявилися невтішними. Проте зірка серіалу "Загублені" почувається добре та не втрачає позитив. За його словами, він не потребує госпіталізації та нагляду медиків. Він закликає суспільство дотримуватися заходів безпеки, залишатися вдома та ретельно мити руки.

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"Вчора мені поставили діагноз COVID-19. Схоже, у мене все буде в порядку, але я хотів би поділитися своїм шляхом з вами. Сподіваюся, що ви всі залишаєтеся в безпеці, почуваєтеся спокійними і передусім здоровими",– написав Деніел Дае Кім.

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Эпидемия, Актор, Зараження, Коронавірус, Деніел Дае Кім.
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