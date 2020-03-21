Настя Каменських вразила прихильників сяючим виглядом

Українська співачка Настя Каменських проводить карантин вдома. Але для артистки це не привід впадати в зневіру. Днями вона провела для своїх передплатників тренування онлайн, а зараз планує влаштувати квартирник.
Співачка поділилася в Instagram життєрадісною фотографією і закликала своїх передплатників не сумувати.
"Проведемо завтрашній вечір разом з вами, дуже тепло і затишно, з музикою, моїми піснями у спеціальній музичній обробці саме для цього вечора і теплим спілкуванням", - написала вона під фото.
У коментарях користувачі відзначили, що Настя виглядає дуже свіжий вигляд. "Красуня!", "Ти так сяєш!", - написали їй.