Настя Каменських вразила прихильників сяючим виглядом

Новини шоу бізнесу:У коментарях користувачі відзначили, що Настя виглядає дуже свіжий вигляд.

Українська співачка Настя Каменських проводить карантин вдома. Але для артистки це не привід впадати в зневіру. Днями вона провела для своїх передплатників тренування онлайн, а зараз планує влаштувати квартирник.

Співачка поділилася в Instagram життєрадісною фотографією і закликала своїх передплатників не сумувати.

"Проведемо завтрашній вечір разом з вами, дуже тепло і затишно, з музикою, моїми піснями у спеціальній музичній обробці саме для цього вечора і теплим спілкуванням", - написала вона під фото.

У коментарях користувачі відзначили, що Настя виглядає дуже свіжий вигляд. "Красуня!", "Ти так сяєш!", - написали їй.