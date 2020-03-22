Дрон вигулює собаку на Кіпрі через карантин (Відео)

Карантин - це не привід забувати про своїх вихованців. Про це подумав спритний житель Лімассола, який сам змушений залишатися вдома через карантин.
Один із мешканців Кіпра через запроваджений з огляду на поширення COVID-19 карантин був змушений вигулювати пса за допомогою дрона.
Відео прогулянки у Лімассолі, на своїй сторінці в Instagram розмістив Вакіс Деметрій.
“П’ятий день карантину. Залишайтеся вдома у безпеці, але не забувайте про щастя собаки”, - прокоментував він своє відео, яке було поширено понад 35 тисяч разів.
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5th day quarantine. Stay Home Safe but don't forget your dog happiness.. #dog #animals #coronavirus #goodvibes #goodidea #cyprus
Вакіс закликає всіх дотримуватися заходів безпеки для запобігання поширенню небезпечного вірусу, залишатися вдома, але також не забувати піклуватися про своїх домашніх улюбленців.
Зазначимо, що станом на п’ятницю у Республіці Кіпр виявили 75 випадків інфікування новим коронавірусом, утім влада очікує на суттєве зростання кількості хворих та вже конфіскувала для потреб розміщення інфікованих три готелі у гірському районі країни.