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Дрон вигулює собаку на Кіпрі через карантин (Відео)

Дрон вигулює собаку на Кіпрі через карантин (Відео)
15:13 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Фото: instagram.com

Вакіс Деметрій поділився відео, яке назвав "5-й день карантину" і на якому видно, як його собачка прогулюється по вулицях Кіпру, при цьому виглядає щасливою.

Карантин - це не привід забувати про своїх вихованців. Про це подумав спритний житель Лімассола, який сам змушений залишатися вдома через карантин.

Один із мешканців Кіпра через запроваджений з огляду на поширення COVID-19 карантин був змушений вигулювати пса за допомогою дрона.

Відео прогулянки у Лімассолі, на своїй сторінці в Instagram розмістив Вакіс Деметрій.

“П’ятий день карантину. Залишайтеся вдома у безпеці, але не забувайте про щастя собаки”, - прокоментував він своє відео, яке було поширено понад 35 тисяч разів.

 
 
 
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5th day quarantine. Stay Home Safe but don't forget your dog happiness.. #dog #animals #coronavirus #goodvibes #goodidea #cyprus

Допис, поширений Vakis Demetriou (@vakis78)

Вакіс закликає всіх дотримуватися заходів безпеки для запобігання поширенню небезпечного вірусу, залишатися вдома, але також не забувати піклуватися про своїх домашніх улюбленців.

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Зазначимо, що станом на п’ятницю у Республіці Кіпр виявили 75 випадків інфікування новим коронавірусом, утім влада очікує на суттєве зростання кількості хворих та вже конфіскувала для потреб розміщення інфікованих три готелі у гірському районі країни.

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Все по темі:

Кипр, Собака, Дрон, Лимасол, Безпека, Відео, Коронавірус, Вакіс Деметрій.
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