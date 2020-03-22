Дрон вигулює собаку на Кіпрі через карантин (Відео)

Карантин - це не привід забувати про своїх вихованців. Про це подумав спритний житель Лімассола, який сам змушений залишатися вдома через карантин.

Один із мешканців Кіпра через запроваджений з огляду на поширення COVID-19 карантин був змушений вигулювати пса за допомогою дрона.

Відео прогулянки у Лімассолі, на своїй сторінці в Instagram розмістив Вакіс Деметрій.

“П’ятий день карантину. Залишайтеся вдома у безпеці, але не забувайте про щастя собаки”, - прокоментував він своє відео, яке було поширено понад 35 тисяч разів.

Вакіс закликає всіх дотримуватися заходів безпеки для запобігання поширенню небезпечного вірусу, залишатися вдома, але також не забувати піклуватися про своїх домашніх улюбленців.

Зазначимо, що станом на п’ятницю у Республіці Кіпр виявили 75 випадків інфікування новим коронавірусом, утім влада очікує на суттєве зростання кількості хворих та вже конфіскувала для потреб розміщення інфікованих три готелі у гірському районі країни.