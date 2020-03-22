Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

Помічник Її Величності Королеви Єлизавети захворів на Covid-19

Помічник Її Величності Королеви Єлизавети захворів на Covid-19
14:51 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Лікарі кажуть, що він же був хворим тоді, коли в палаці була 93-річна королева.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, не обирає кого вражати. Захворів також робітник Букінгемського палацу. Королева Єлизавета ІІ разом із чоловіком принцом Філліпом відправилися в ізоляцію до Віндзорського замку, щоб уберегтися від коронавірусу. Та лікарі зазначають, що її помічник вже був хворим тоді, коли Її Величність ще перебувала у Букінгемі. Про це йдеться у виданні The Sun. 

За словами джерела видання, у помічника королеви тест на Covid-19 показав позитивний результат. Проте у палаці працюють 500 людей, то ж цілком ймовірно, що хворий працівник не наближався до Єлизавети ІІ. Проте задля убезпечення від інфікування Її Величність відправилася до Віндзорського замку.

У працівника палацу був позитивний результат тесту на Covid-19 до того, як королева поїхала в Віндзор, – йдеться в повідомленні.

Представник палацу заявив, що жодних коментарів з приводу співробітників та хворих на коронавірус у Букінгемі не буде.

300 калорій за 10 хвилин: як скинути наїдені за час карантину кілограми

Зазначимо, станом на 21 березня у Великій Британії зафіксували 5 018 випадків коронавірусу та 233 смерті від цього захворювання. Вдалося одужати 93 людям.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Королева, Коронавірус, Букінгемський палац, Єлизавет II, Помічник, Хворий.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся