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300 калорій за 10 хвилин: як скинути наїдені за час карантину кілограми

300 калорій за 10 хвилин: як скинути наїдені за час карантину кілограми
14:37 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Досить дати невелике, але ефективне навантаження тілу, щоб позбутися від калорій.

Невже можливо спалити 300 калорій за 10 хвилин? Експерти стверджують, що для цього не потрібні особливі засоби, досить застосувати три простих способи спалювання калорій.

Біг. Спробуйте бігати на біговій доріжці або по вуличним дорогах. При цьому вам не потрібно бігти кілометри. Спробуйте простий і ефективний спосіб боротьби з жиром: швидкий біг в 10 секунд змінюйте 30 секундами відпочинку. І так повторюйте протягом 10 хвилин. Коли звикнете до такого навантаження, можете спробувати робити забіги на 20 секунд і відпочивати протягом 10 секунд.

Стрибки. Рівне встаньте, розправте плечі, ноги поставте на ширину плечей. Повільно починайте присідати, витягніть руки перед собою, на середині присідання підстрибніть. При приземленні відхиляйте тулуб назад і повільно присядьте. Повторіть вправу 10 разів, не забуваючи робити перепочинку в 30 секунд. Потім можете спробувати зробити 30 повторень з 10-секундним відпочинком.

Віджимання. Віджиматися не всі вміють правильно, але при цьому всі знають, що це ефективна вправа для опрацювання м'язів. Так що вчіться і вправляйтеся! Прийняли звичайне положення для віджимання, почали нахилятися до підлоги і потім одночасно відводимо в сторони коліна до рівня стегон. Повернулися в вихідну позицію і знову повторили вправу. Так повторюйте віджимання з відведенням колін 10 разів з інтервалом в 30 секунд, потім спробуйте 25 раз повторити віджимання з меншим інтервалом для відпочинку.

Більшість людей неправильно одягають маски

Ефективним навантаженням для вашого тіла може бути велопрогулянка, прибирання в будинку, город (не гірше фітнесу) і ін. Для того, щоб тримати себе в формі, досить бути фізично активним, правильно харчуватися і не мати шкідливих звичок. Тоді вам не будуть страшні зайва вага, проблеми зі здоров'ям і поганий зовнішній вигляд.

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Карантин, Схуднення, Їжа, Поради, Калорії.
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