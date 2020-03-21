Більшість людей неправильно одягають маски

Новини шоу бізнесу:Медична маска – найпростіший захисний аксесуар, однак більшість пересічних громадян абсолютно не розуміють принцип його дії.

Дві сторони медичної маски

Якщо ви візьмете в руки звичайну маску, то побачите, що вона з різних сторін виглядає по-різному. З одного боку медична пов’язка світла, а з іншого – більш темна: блакитна, синя або бірюзова.

У медичної маски немає лицьового і виворітного боку! Якщо ви чхаєте і кашляєте, але не хочете заразити оточуючих своїми мікробами, то вам необхідно носити пов’язку світлою стороною до себе.

Якщо ж ви абсолютно здорові і бажаєте захиститися від небезпечних інфекцій ззовні, то надягайте маску темною стороною до себе, а світлою назовні.

Справа в тому, що кольорова сторона пов’язки просякнута антибактеріальною речовиною, а світла – являє собою повітряний фільтр.

Термін дії медичної маски

Протягом двох годин маска буде надійним бар’єром між вами і шкідливим коронавірусом, що залякав весь світ. Після закінчення цього терміну антибактеріальний шар втрачає свої дезінфікуючі властивості, а повітряний фільтр засмічується і вже сам стає джерелом концентрованої небезпеки зараження.

Приблизно стільки ж служать і багаторазові ватно-марлеві пов’язки. Після цього терміну ватяний шар слід замінити, а саму маску випрати в гарячій воді з господарським милом, висушити і ретельно пропрасувати дуже гарячою праскою. Після цих маніпуляцій аксесуар можна використовувати повторно.

Одягати на себе дві – три маски одночасно не варто, ефективність від цього не збільшиться. Крім того, якщо пов’язка буде бовтатися на обличчі, то користі від неї не буде ніякої. Медична маска повинна максимально щільно прилягати до шкіри.