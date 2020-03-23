Іспанські поліцейські влаштовують концерти на вулицях під час карантину (Відео)

На вулицях острова Мальорка патрульні співали кілька годин.

Іспанія, як і більшість країн світу, вже більше тижня дотримується режиму карантину через епідемію коронавіруса. 14 березня місцева влада обмежили можливість жителів виходити на вулицю і вільно пересуватися без крайньої необхідності.

Місцеві поліцейські цілодобово патрулюють вулиці і всіляко підтримують співгромадян в ізоляції. Наприклад, дають короткі живі концерти просто під вікнами житлових будинків. Відповідне відео з'явилося в Твіттер.

Згідно з інформацією у соцмережі, патрульні на острові Мальорка співали на вулицях спальних районів кілька годин. Під вікнами одного з будинків вони виконали дитячу пісеньку En Joan Petit Quan Balla, яку охоче підхопили і глядачі на балконах.

Ni andalucía ni valencia. pic.twitter.com/TkctveMUkM — Ada Jo. March (@adamarch83) March 21, 2020

Відео зібрало у соцмережі понад 18 тис. лайків і тисячі репостів. Поліцейським-музикантам подякували за турботу і назвали зразковими патрульними в дні карантину.