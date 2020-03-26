TikTok Corona Challenge призвів до поширення COVID-19 (Відео)

Переміг у цьому челленджі хлопець або програв, поки так і не ясно.

Користувач сервісу TikTok вирішив прославитися і взяв участь у новому Coronavirus Сhallenge - його учасники заперечують існування вірусу Covid-19 і демонструють це облизуванням унітазів на камеру. Очевидно, щось пішло не за планом, так як тепер блогер хворий на "неіснуючий" коронавірус, і йому вже не до хайпу в мережі.

Онлайн-челендж стартував у соцмережах і на TikTok 14 березня. Засновниками стали популярні блогери Кемерон Хонг та Ава Луїза, які зробили флешмоб популярним у лічені години. Його учасники облизують унітази в громадських місцях з метою довести, що епідемія коронавіруса - нібито черговий великий фейк.

Минулого тижня до руху вирішив приєднатися і користувач з ніком Larz з Каліфорнії (США). 20 березня блогер опублікував свій ролик у Твіттер і на TikTok, підписавши його "Поширюйте інформацію про коронавірус". У підсумку так і не ясно, переміг в цьому челленджі хлопець чи програв, але коронавірус таки існує. Тепер не тільки в світі, але й в його тілі.

Імовірність, що блогер підхопив Covid-19 саме з унітазу, доволі мала, так як про свій діагноз з лікарняного ліжка він повідомив вже два дні по тому (як відомо, інкубаційний період коронавіруса становить 14 днів). Але фоловери хлопця впевнені, що це карма, з якою краще не жартувати.

Розповівши про діагноз з-під крапельниці, блогер закрив свій аккаунт. Очевидно, через критики, адже мало хто висловив йому співчуття. Скріншот встигли зробити журналісти британського Daily Mail.

"Це природний відбір, народ. Нема чому тут співчувати", "За що боровся...", "Так челлендж успішний чи навпаки? Як це працює?" - почали дискутувати в Твіттер.

Незабаром після звісток про захворювання, блогер став зіркою британського ранкового шоу "Доброго ранку" з Пірсом Морганом. Розповівши історію хлопця, ведучий назвав його "мерзотником", якого покарала карма.