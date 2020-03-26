Бекхеми обзавелись маєтком за 49 мільйонів доларів (Фото)

Новини шоу бізнесу:Найкрасивіша голлівудська пара Девід та Вікторія Бекхеми живуть на дві країни – Великобританію та США.

Ще у 2019 році знаменитості придбали розкішний пентхаус у Маямі, втім світлини апартаментів потрапили в мережу лише зараз.

Будинок, в якому буде жити сімейство Бекхемів, розташований на березі океану, а з вікон 62-го поверху відкривається вид на все місто.

One Thousand Museum – це розкішний житловий комплекс знаменитої архітекторки Захи Хадід. Висота будівлі сягає 200 метрів і тепер це один з найвищих об’єктів у Маямі. Всього в будинку проживатимуть 100 власників. За даними ЗМІ, Бекхеми обрали один з найдорожчих пентхаусів у будинку, який коштував 49 мільйонів доларів.

В апартаментах є декілька спалень і ванних кімнат. Інтер'єр витриманий в спокійних тонах з перевагою сірого та білого кольору.

Частина квартир в будинку двоповерхові, а частина – багатоповерхові, у всіх є панорамні вікна від підлоги до стелі з видом на місто. На даху влаштовано вертолітну площадку, також до послуг мешканців комплексу – інфініті-басейн, бар, spa-салон, салон краси, сауна, спортивний зал і багато іншого.

Головною особливістю One Thousand Museum є незвичайна вигнута форма будівлі. За задумом архітекторки, конструкція повинна виглядати так, ніби немає структури, а замість цього є "плаваючим скелетом".

Поки що невідомо, коли Девід і Вікторія Бекхем переїдуть в нові апартаменти. Зараз подружжя живе між двома країнами. Девід Бекхем працює в Америці, а Вікторія Бекхем займається власним дизайнерським бізнесом у Лондоні. Окрім цього, подружжя володіє величезним особняком у Лондоні та ще декількома об'єктами нерухомості по всьому світу.