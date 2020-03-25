Мрії збуваються. Джаред Лето зателефонував українським зіркам (Відео)

Співак поспілкувався з Лесею Нікітюк, Андрієм Бєдняковим та Наталією Холоденко.
Як відомо, Джаред Лето 12 днів перебував у пустелі на медитації, і лише коли повернувся, дізнався про пандемію коронавірусу. Він був дуже шокований тим, що зараз відбувається у світі. Тож, аби розважити і підтримати своїх підписників, Лето обирає будь-кого зі своїх фанів і телефонує їм у прямому ефірі.
У вівторок, 24 березня, пощастило особисто поспілкуватися зі справжньою зіркою і українським знаменитостям. Ефір музиканта дивилося 20 тисяч людей.
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Джаред @jaredleto мені подзвонив Ну шо рєбята хто мріє про BMW ??? Беріть участь у моєму конкурсі і хай ваша мрія здійсниться!
Коли Джаред Лето зателефонував Лесі Нікітюк, вона настільки розгубилася, що від надлишку емоцій навіть заплакала.
Ти подзвонив мені, дурачок. Треба терміново розпустити волосся. Чому я не нафарбована?, – емоційно висловилася Нікітюк.
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Ну и я поговорил ) Очень эмоционально , не слушая Старину Джареда ) А КАК ВАШ КАРАНТИН ?
У розмові вона зазначила, що дуже любить виконавця. Також вона розповіла артисту, що живе на два міста – Київ та Хмельницький. Своєю чергою музикант зазначив, що бував у Києві і провів там досить добре свій час.
Згодом співак подзвонив телеведучому Андрію Бєднякову, який подякував Джареду, за те, що він подзвонив до Лесі Нікітюк, адже вона є його щирою фанаткою. В розмові телеведучий зазначив, що веде популярні шоу про подорожі.
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Это просто Мега чудо! ⠀ Спасибо @jaredleto за это прикосновение к энергии всемирно известного человека, душевной личности и талантливого певца и актера. ⠀ Ну что я почувствовала? Даже не успела испугаться. Просто это было слишком неожиданно. Вместе с этим сейчас формулирую как включается состояние потока. ⠀ Карл Юнг был прав - коллективное бессознательное существует. В обед я подумала о том, что круто было бы выйти в эфир, где 20 000 человек. А через пару часов я была в эфире с количеством участников 29 000. ⠀ Я увидела как радуется Леся Никитюк подключению с Джерардом и искренне захотела попробовать (как ребёнок). ⠀ И через десять секунд после отправления запроса я уже была в эфире. ⠀ Я ощутила, что в моей руке волшебная палочка и я могу создавать любое событие, только я пользуюсь ней не всегда. Кажется, что вот такое уже невозможно. ⠀ А оно даже неизбежно. ⠀ Ловите золотую пыльцу и силу награды Оскар, которая есть у Джареда! ⠀ #включисебя #включисьнаполную #чудесавозможны #нажмикнопку #чудощасекунду #оскар #джерардлето #психологхолоденко #нетеряйся #учианглийский
Українська психологиня Наталія Холоденко розмовою була не менш вражена. Вони говорили недовго, втім емоції у тренера психології залишилися неймовірні.
"Це просто Мегадиво! Спасибі за цей доторк до енергії всесвітньо відомої людини, душевної особистості і талановитого співака і актора. Ну що я відчула? Навіть не встигла злякатися. Просто це було занадто несподівано", – зазначила психологиня.