Мрії збуваються. Джаред Лето зателефонував українським зіркам (Відео)

Новини шоу бізнесу:Популярний американський актор, соліст гурту 30 Seconds to Mars зателефонував до українських знаменитостей у прямому ефірі.

Співак поспілкувався з Лесею Нікітюк, Андрієм Бєдняковим та Наталією Холоденко.

Як відомо, Джаред Лето 12 днів перебував у пустелі на медитації, і лише коли повернувся, дізнався про пандемію коронавірусу. Він був дуже шокований тим, що зараз відбувається у світі. Тож, аби розважити і підтримати своїх підписників, Лето обирає будь-кого зі своїх фанів і телефонує їм у прямому ефірі.

У вівторок, 24 березня, пощастило особисто поспілкуватися зі справжньою зіркою і українським знаменитостям. Ефір музиканта дивилося 20 тисяч людей.

Коли Джаред Лето зателефонував Лесі Нікітюк, вона настільки розгубилася, що від надлишку емоцій навіть заплакала.

Ти подзвонив мені, дурачок. Треба терміново розпустити волосся. Чому я не нафарбована?, – емоційно висловилася Нікітюк.

У розмові вона зазначила, що дуже любить виконавця. Також вона розповіла артисту, що живе на два міста – Київ та Хмельницький. Своєю чергою музикант зазначив, що бував у Києві і провів там досить добре свій час.

Згодом співак подзвонив телеведучому Андрію Бєднякову, який подякував Джареду, за те, що він подзвонив до Лесі Нікітюк, адже вона є його щирою фанаткою. В розмові телеведучий зазначив, що веде популярні шоу про подорожі.

Українська психологиня Наталія Холоденко розмовою була не менш вражена. Вони говорили недовго, втім емоції у тренера психології залишилися неймовірні.

"Це просто Мегадиво! Спасибі за цей доторк до енергії всесвітньо відомої людини, душевної особистості і талановитого співака і актора. Ну що я відчула? Навіть не встигла злякатися. Просто це було занадто несподівано", – зазначила психологиня.