В Іспанії пенсіонерка з наркотиками порушила карантин

Психічних розладів у пенсіонерки не виявлено.

Іспанська поліція затримала 80-річну жінку, яка порушила карантин.

При цьому, під час затримання правоохоронці виявили у пенсіонерки наркотики, повідомляє The Olive Press.

За даними видання, поліцейські зупинили жінку, щоб поцікавитися, чому вона не вдома. На це пенсіонерка відповіла, що поспішає до внучки з наркотиками. В ході обшуку поліція дійсно виявила в її присутності три пакетика з забороненими речовинами.

Пізніше поліція повідомила, що психічних розладів у пенсіонерки не виявили. Нагадаємо, днями від коронавируса померла зірка фільмів Антоніоні і колишня "Міс Італія". Вірус також став причиною смерті відомого французького музиканта.