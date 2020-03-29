Американка прославилася в мережі, роблячи зачіски хлопцеві

Перукарка Хейді Лі Олей закрила свій салон краси в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Американка почала робити свого хлопця безглузді зачіски, перебуваючи на самоізоляції, і прославилася в мережі.

Фотографії з'явилися в її Instagram-акаунті.

Перукарка Хейді Лі Олей закрила свій салон краси в зв'язку з пандемією коронавируса і вирішила практикуватися на волоссі свого хлопця, програміста Джеффа Кларка, з яким вони разом знаходяться під карантином.

Вона опублікувала знімок, де відображений чоловік із зачіскою Джорджа Вашингтона, і передплатники попросили її продовжувати.

На іншій розміщеній серії фотографій зібрані в пучок волосся чоловіки прикрашають фіолетові маленькі квіти, при цьому дві передні пасма накручені. Жінка також поділилася кадром, де її хлопець позує з зачіскою, як у героїні "Зоряних воєн" принцеси Леї.

"Я хочу стати променем світла в важке для моєї індустрії час", - заявила Олею, зазначивши, що б'юті-сфера страждає через втрату клієнтів.

У березні підстрижені в домашніх умовах чубчика стали трендом під час ізоляції. По всьому світу дівчата почали відрізати чубок самостійно через закриті на карантин салони краси, а деякі з них зізналися, що змінюють таким чином зовнішність від нудьги.