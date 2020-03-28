"Жіночий квартал" заспівав про карантин в Україні

Новини шоу бізнесу:Дівчата з гумором ставляться до ситуації з карантином, але про поради ВООЗ не забувають.

Пандемія коронавірусу не тільки нажахала людей, але й надихнула на творчість. Так, представниці "Жіночого Кварталу" переспівали народну пісню "Чом ти не прийшов", додавши до неї текст у стилі карантину.

Ролик опублікували на фейсбук-сторінці "Жіночого Кварталу". У записі взяли участь Марта Адамчук, Лалі Ергемлідзе і Еліна Мбані, а також вагітна Віра Кекелія. Красуні постали перед прихильниками не в карантинному стилі: вони красувались у сукнях та з укладками волосся.

Окрім цього, представниці гумористичного шоу врахували поради ВООЗ та не порушили умов карантину. Запис вони провели у своїх помешканнях, а акомпанував їм Роман Дуда – чоловік Віри Кекелії.

"Але все пройде, вірус відійде, вийдуть люди з хати. Буду я тебе не в пов'язочку – в губи цілувати!" – заспівали артистки.