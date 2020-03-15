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Коронавірус дістався до "Вечірнього кварталу"

Коронавірус дістався до "Вечірнього кварталу"
14:11 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф lenta.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Зйомки "Вечірнього Кварталу" відбудуться без публіки.

В результаті карантину, який ввели в Україні 12 березня в цілях обережності виступи "Вечірнього Кварталу" пройдуть без глядачів і овацій у залі. Про це повідомляє на офіційній сторінці студія "Квартал 95" в соціальній мережі Instagram.

"Згідно з обмеженнями в проведенні масових заходів в столиці, чисельність людей на одній події не повинна перевищувати 60 осіб. Також в зв'язку з постановою Кабінету міністрів про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, запис нової програми" Вечірнього Кварталу "відбудеться у Палаці "Україна" без гостей ", - написано в публікації.

Також квитки, куплені на концерт 17 березня, будуть діяти на виступ 29 травня, а концерт 18 березня - скасовується. До того ж, гроші за квитки можна буде повернути.

 
 
 
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Друзі, увага! Зйомка «Вечірнього Кварталу» пройде без глядачів. Згідно з обмеженнями в проведенні масових заходів в столиці, чисельність людей на одну подію не повинна перевищувати 60 осіб. Також в зв'язку з постановою Кабінету міністрів про запобігання поширенню на території України коронавируса COVID-19, запис нової програми «Вечірнього Кварталу» відбудеться в Палаці «Україна» без гостей. ❗️Квитки, які глядачі придбали на концерт 17 березня, будуть дійсні на зйомку нових Нової програми 29 травня! ❗️Концерт, запланований на 18 березня, скасовано. ❗️Відповідно до законодавства України глядачі, що купили квитки, можуть повернути гроші, звернувшись за місцем покупки. Бережіть себе! Всім здоров'я! #вечернийквартал #вечірнійквартал #квартал95 #kvartal95

Публикация от Студія "Квартал 95" (@kvartal95official)

"Квитки, які глядачі придбали на концерт 17 березня, будуть дійсні на зйомку Нової Програми 29 травня! Концерт, запланований на 18 березня, скасований. Згідно із законодавством України глядачі, що купили квитки, можуть повернути гроші, звернувшись за місцем покупки", - йдеться в повідомленні.

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Користувачі не залишилися байдужими подякували за інформацію і висловили своє співчуття.

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Квартал-95, Коронавірус, Covid-19, Вечірній квартал.
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