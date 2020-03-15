Коронавірус дістався до "Вечірнього кварталу"

Новини шоу бізнесу:Зйомки "Вечірнього Кварталу" відбудуться без публіки.

В результаті карантину, який ввели в Україні 12 березня в цілях обережності виступи "Вечірнього Кварталу" пройдуть без глядачів і овацій у залі. Про це повідомляє на офіційній сторінці студія "Квартал 95" в соціальній мережі Instagram.

"Згідно з обмеженнями в проведенні масових заходів в столиці, чисельність людей на одній події не повинна перевищувати 60 осіб. Також в зв'язку з постановою Кабінету міністрів про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, запис нової програми" Вечірнього Кварталу "відбудеться у Палаці "Україна" без гостей ", - написано в публікації.

Також квитки, куплені на концерт 17 березня, будуть діяти на виступ 29 травня, а концерт 18 березня - скасовується. До того ж, гроші за квитки можна буде повернути.

"Квитки, які глядачі придбали на концерт 17 березня, будуть дійсні на зйомку Нової Програми 29 травня! Концерт, запланований на 18 березня, скасований. Згідно із законодавством України глядачі, що купили квитки, можуть повернути гроші, звернувшись за місцем покупки", - йдеться в повідомленні.

Користувачі не залишилися байдужими подякували за інформацію і висловили своє співчуття.