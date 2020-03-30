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В Англії курьєр працює в смішних костюмах

В Англії курьєр працює в смішних костюмах
11:09 Сьогодні Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter

Листоноша з Англії Джон Метсон надягає костюми для підняття духу жителів під час пандемії коронавірусу.

Листоноша Джон Метсон, що працює в англійських селах Болдон, вирішив доставляти замовлення в маскарадних костюмах, щоб піднімати дух і настрій мешканців під час спалаху коронавируса, повідомляє ВВС.

39-річний чоловік в перший раз вбрався грецьким солдатом, а поштовий візок прикрасив дерев'яною головою коня.

У другий день він вибрав костюм Бо Піп - дівчинки з англійської вірша, яка втратила своїх овечок (ми знаємо персонажа із мультфільму "Історія іграшок").

 
 
 
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Day 5, built a Trojan horse, it had an Achilles heel, Troy wasn’t buying it, back to the drawing board. Riley knows. Thanks little man. #fancydresses #postman #covid_19 #spreadinglove #staypositive

Допис, поширений Jon Matson (@jon_the_viking_matson)

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За словами листоноші, всі жителі нарешті почали посміхатися в ці важкі дні, тому він має намір продовжувати їх радувати таким чином.

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Все по темі:

Англия, Карантин, Курйоз, Коронавірус, Листоноша, Курьеєр.
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