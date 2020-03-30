В Англії курьєр працює в смішних костюмах

Листоноша з Англії Джон Метсон надягає костюми для підняття духу жителів під час пандемії коронавірусу.

Листоноша Джон Метсон, що працює в англійських селах Болдон, вирішив доставляти замовлення в маскарадних костюмах, щоб піднімати дух і настрій мешканців під час спалаху коронавируса, повідомляє ВВС.

39-річний чоловік в перший раз вбрався грецьким солдатом, а поштовий візок прикрасив дерев'яною головою коня.

У другий день він вибрав костюм Бо Піп - дівчинки з англійської вірша, яка втратила своїх овечок (ми знаємо персонажа із мультфільму "Історія іграшок").

За словами листоноші, всі жителі нарешті почали посміхатися в ці важкі дні, тому він має намір продовжувати їх радувати таким чином.