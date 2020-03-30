Кейт Міддлтон зібрала значну колекцію рідкісних книг (Фото)

У неділю герцог і герцогиня Кембриджські підтримали ініціативу "Public Health England" (Міністерство охорони здоров'я і соціального забезпечення у Великобританії) по зміцненню психологічного здоров'я нації під час пандемії коронавірусу. Вони "подарували" шанувальникам дві нові фотографії в своєму Instagram, які були зроблені в їх будинку - в Кенсингтонському палаці.
Як пише РБК-Україна, на одній з фотографій Кейт сидить за робочим столом, а поруч з нею видно дивовижну колекцію книг.
Герцогиня вирішила порадувати своїх шанувальників і завзятих читачів класичною колекцією книг у твердій палітурці, дизайн яких розробив відомий ілюстратор Коралі Бікфорд-Сміт. Кожна книга, яка акуратно стоїть на її офісному столі, у Великобританії продається за ціною близько 11 фунтів (приблизно 380 грн).
Книги з колекції Кейт охоплюють популярні класичні твори, такі як: "Різдвяна пісня" Чарльза Діккенса, "Відчуття і чутливість" Джейн Остін, "Портрет Доріана Грея" Оскара Уайлда, "Собака Баскервілів" Артура Конан Дойла, і поема Гомера "Одіссея".
Герцоги Кембриджські є завзятими читачами. Зовсім недавно принц Вільям розповів, що його діти дуже люблять книги Джулії Дональдсон "Верхи на помелі". Ця книга розповідає історію про доброзичливу відьму, яка запрошує тварин політати на своїй мітлі, які потім допоможуть їй у боротьбі з драконом.
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Self-isolation and social distancing can pose huge challenges to our mental health — in recent weeks The Duke and Duchess of Cambridge have been in regular contact with organisations and patronages to understand the issues they are facing during this difficult time. Last week The Duke spoke to @mindcharity CEO Paul Farmer, and The Duchess spoke to Catherine Roche, CEO of @_place2be. Today Public Health England has published new guidance to help support people during the COVID-19 outbreak, and updated its world-leading Every Mind Matters platform, with specific advice on maintaining good mental wellbeing during the outbreak; take a look at our Story or visit the link in our bio to find out more. Speaking about the new guidance, The Duke and Duchess said: “It is great to see the mental health sector working together with the NHS to help people keep on top of their mental well-being. By pulling together and taking simple steps each day, we can all be better prepared for the times ahead”. The Government has also announced a grant for @MindCharity to help fund their services for people struggling with their mental wellbeing during this time.
На початку року молодий батько розповідав своїм батькам під час заручин у Південному Уельсі:
"Я весь час читаю це нашим дітям". Вільям навіть зміг познайомитися з автором книги, коли вона була представлена до Ордена Британської імперії (лицарський орден) за заслуги в літературі. Він подякував, сказавши:
"Ви собі уявити не можете, скількох батьків врятувала ваша книга від безсонних ночей, давши можливість заколисати дітей". Інша книга автора - "Груффало" - також часто читається в будинку герцогів, і під час зустрічі з письменницею Вільям зазначив: "Я знаю, хто ви. Ми дуже цінуємо ваш талант".
Діти герцогів - принц Джордж і принцеса Шарлотта також знайомі з творами англійської письменниці Джоан Роулінг. А саме з популярною серією книг про Гаррі Поттера.
У 2018-му році, принц Чарльз у документальному фільмі каналу BBC One "Принц, син і спадкоємець: Чарльз у віці 70 років" розповів про те, що читає ці книжки своїм онукам. Під час програми дружина принца, герцогиня Корнуольська розповіла, що у її чоловіка великий талант розповідати історії.
"Він читає Гаррі Поттера різними голосами, озвучуючи персонажів книги. Я думаю, діти дійсно цінують це", - говорила герцогиня Корнуольська.