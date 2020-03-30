Інсайдер розповів, що Меган Маркл та принц Гаррі планують другу дитину

Поки що вони не можуть скласти свої зобов'язання у зв'язку з пандемією коронавірусу, та попри це подружжя звикає до нового життя. Днями стало відомо, що Меган та Гаррі планують стати батьками вдруге.
Принц Гаррі та Меган Маркл виховують сина Арчі, якому в травні виповниться рік. Проте в західних ЗМІ вже давно були чутки про те, що зовсім скоро у герцогів Сассекських народиться друга дитина, але поки що Меган не вагітна. Про це виданню Us Weekly повідомив інсайдер.
Меган та Гаррі насправді планують другу дитину в найближчому майбутньому. Спершу пара хоче влаштувалися на новому місці та якомога більше часу приділити маленькому Арчі, адже, як представники королівської сім'ї вони постійно перебували у міжнародних турах та рідко бачилися з сином.
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“Wishing you all a very Happy New Year and thanking you for your continued support! We’ve loved meeting so many of you from around the world and can’t wait to meet many more of you next year. We hope 2020 brings each of you health and continued happiness.” - The Duke and Duchess of Sussex Special thanks to Chris Martin and Coldplay for allowing us to use one of their songs Photo and video SussexRoyal Thanks to PA for additional images and footage
Принц Гаррі і Меган Маркл все ще насолоджуються цими дорогоцінними днями з сином. І так, вони прагнуть завести ще одну дитину, але при цьому не хочуть занадто форсувати події, – каже джерело.
Також інсайдер розповів про принца Арчі. За його словами, хлопчик росте щасливим та дуже розумним.
Він рідко плаче, проявляє інтерес до свого оточення і взаємодіє з людьми. Він любить, коли з ним грають. Не може поки говорити, але з усіх сил намагається, – розповіло джерело.
У виданні згадали цитату Меган з інтерв'ю 2015 року. Тоді вона зізналася, що мріє про доньку та сказала: "Я завжди хотіла годинник Cartier Tank. Коли я дізналася, що буде зніматися третій сезон, – зібрала всі свої заощадження і купила версію, яка була розфарбована двома кольорами. На задній поверхні я попросила вигравіювати "Для М.М. від М.М. ". Одного разу я обов'язково подарую цей годинник своїй дочці!"