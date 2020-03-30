Скачать
Понеділок, 30.03.2020
США б'ють рекорд: 142 тисячі заражених COVID-19
США б'ють рекорд: 142 тисячі заражених COVID-19
У МВС нагадали про зміни на перетин кордону ввели сусідні країни
У МВС нагадали про зміни на перетин кордону ввели сусідні країни
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар
30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар

Оля Полякова розповіла про секрет міцного і довгого шлюбу

Оля Полякова розповіла про секрет міцного і довгого шлюбу
08:53 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Популярна українська співачка Оля Полякова може похизуватись міцним шлюбом.

Як артистці, яка часто перебуває на гастролях, вдається мати такі стосунки – цим секретом вона залюбки поділилась з прихильниками.

У програмі "Світське життя" Оля Полякова розповіла, що має свій куточок від чоловіка. Співачка переконана: якщо пара буде сумувати один за одним, вдасться зберегти не тільки романтику, але й мати міцний шлюб. А от коли подружжя весь час проводить разом – сварок не оминути. 

"Потрібно трохи засумувати одне за одним і зустрічатися. Бо коли один за іншим ходить – це дуже важко. Ми раніше так робили, може, п’ять-шість-сім років було, коли ми ходили одне за одним", – розповіла Оля Полякова. 

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

15 нашка! Не могу поверить, что кто то меня выдержал столько времени! Это мог только Ты! Терпеливый, добрый, сильный, поддерживающий, верящий в меня, в нас, в нашу семью! Это ты - мой тыл, моя опора! Ты всегда на моей стороне! Спасибо за детей, они похожи на тебя и это прекрасно! Нет никаких секретов семейной жизни, кроме любви, понимания и поддержки! Спасибо!

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Тепер Оля Полякова та її чоловік Вадим Оля Полякова назвала причину, чому спить з чоловіком у різних кімнатах навіть сплять у різних кімнатах. Їхній розкішний маєток на Київщині дозволяє це зробити. Оля Полякова зізналась, що насправді має дуже чутливий сон, тому прийняла таке рішення з коханим. Однак це аж ніяк не повпливало на шлюб, а тільки зміцнило його.

"Ми випрацювали такий спосіб спілкування, що ми разом, але якщо нам треба побути наодинці… Він палить, тому у нього є своя курильня і він туди йде. А в мене є спальня, я туди йду з книжкою, або відпочиваю біля каміна. Трішки скучили та й збираємося. Їмо ми разом, спимо іноді теж", – поділилась вона.

Голос країни-10: представники команди Дана Балана боролись за вихід у фінал

Що відомо про шлюб Олі Полякової?

Раніше артистка зізнавалась, що познайомилась із бізнесменом Вадимом Поляковим досить випадково. Вона була запрошеною зіркою на "благодійному" заході. Однак виявилось, що це день народження бізнесмена. Оля Полякова настільки обурилась за таку витівку, що хотіла покинути ресторан. За своїх друзів прийшов вибачатись Вадим, який згодом продовжив спілкування з артисткою.

Одружились вони у 2004 році. Пара оселилась у будинку бізнесмена на Київщині, який, за словами співачки, спершу нагадував холостяцьке житло. Тепер же Оля Полякова зробила чималі перестановки та спільно з коханим виховує у маєтку двох доньок – Марію та Алісу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Оля Полякова, Шлюб, Кохання, Чоловік, Секрети, Міцний.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в мадридському Реалі
02 Скороход заявляє, що тест зробили лише після пред’явлення посвідчення депутата
03 Легенда турецького футболу госпіталізований з коронавірусом
04 30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар
05 Власник "Лос-Анджелес Кліпперс" пожертвував 25 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Сході України
Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Сході України
У КНДР повідомили, що випробування &quot;надважкої&quot; зброї відбулися успішно
У КНДР повідомили, що випробування "надважкої" зброї відбулися успішно
Москву закрили на строгий карантин
Москву закрили на строгий карантин
Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом
Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся