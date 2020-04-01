Британець прикидається кущем, аби виходити на вулицю (Відео)

Лише на TikTok відео переглянули понад 700 тис. користувачів.

Жителі британського містечка Стівенідж зняли на відео сусіда, який час від часу порушує суворий карантин і виходить на вулицю. Це помітили не відразу, адже щоразу він майстерно прикидається кущем.

Знявши спроби чоловіка непомітно перетнути вулицю, Ніколас Мюррей та Медлін Мей-Девіс поділилися коротким роликом у Tik Tok.

Цим самим пара зірвала всю секретність операції, адже тепер про їх кмітливого сусіда знають мільйони людей у всьому світі. Лише на TikTok відео переглянули понад 700 тис. користувачів.

Особливо глядачів відео забавляє маскхалат чоловіка і його короткі перебіжки, які іноді змінюються стрибками. В кінці ролика в руках "куща" можна помітити яскравий пакет. Судячи з усього, того дня він виходив не просто так, а за їжею до найближчого магазину.