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Британець прикидається кущем, аби виходити на вулицю (Відео)

Британець прикидається кущем, аби виходити на вулицю (Відео)
10:32 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: УНІАН

Лише на TikTok відео переглянули понад 700 тис. користувачів.

Жителі британського містечка Стівенідж зняли на відео сусіда, який час від часу порушує суворий карантин і виходить на вулицю. Це помітили не відразу, адже щоразу він майстерно прикидається кущем.

Знявши спроби чоловіка непомітно перетнути вулицю, Ніколас Мюррей та Медлін Мей-Девіс поділилися коротким роликом у Tik Tok.

Цим самим пара зірвала всю секретність операції, адже тепер про їх кмітливого сусіда знають мільйони людей у всьому світі. Лише на TikTok відео переглянули понад 700 тис. користувачів.

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Особливо глядачів відео забавляє маскхалат чоловіка і його короткі перебіжки, які іноді змінюються стрибками. В кінці ролика в руках "куща" можна помітити яскравий пакет. Судячи з усього, того дня він виходив не просто так, а за їжею до найближчого магазину.

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Все по темі:

Карантин, Ролик, Відео, TikTok, Мережа, Користувачі, Стівенідж, Ніколас Мюррей.
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