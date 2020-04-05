Скачать
Неділя, 05.04.2020
У світі зафіксували понад 1,1 мільйона випадків коронавірусу
У світі зафіксували понад 1,1 мільйона випадків коронавірусу
Укрпошта запустила сервіс із доставки продуктів
Укрпошта запустила сервіс із доставки продуктів
Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" в березні
Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" в березні
Рецепт дня: салат із овочами на грилі
Рецепт дня: салат із овочами на грилі

Зовнішність оманлива: кіт зі злим виразом мордочки-справжня душка

Зовнішність оманлива: кіт зі злим виразом мордочки-справжня душка
09:03 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Сфінкс Ксердан - добрий кіт з моторошною зовнішністю.

Ксердан - незвичайний кіт, який одночасно володіє моторошним зовнішнім виглядом і чарівним характером. Господиня тварини стверджує, що в цього кота просто неможливо не закохатися. Щож, давайте подивимося, чи зможете ви утриматися.

Сфінкс Ксердан потрапив до своєї господині Сандри Філіппі у віці всього 12 тижнів. За словами жінки, вона побачила його і закохалася з першого погляду. "Його зморшкувата шкірка виглядає як прекрасний персик, його бірюзові очі кольору океану. Це була любов!", - розповіла Сандра інтернет-виданню Bored Panda.

Філіппі настільки полюбила кота, що навіть створила йому окрему сторінку в інстаграмі. Щоб і інші люди з усього світу могли помилуватися цим дивом природи. Правда, багато користувачів вважають Ксердана не стільки симпатичним і оригінальним, скільки моторошним і схожим на пропащого лиходія.

Рецепт дня: салат із овочами на грилі

Але Сандра тільки сміється над подібними коментарями. За її словами, Ксердан - просто душка. "Він унікальний, постійно змушує мене та інших людей сміятися", - говорить господиня кота. І, судячи з кількості шанувальників, з нею згідна велика кількість інтернет-користувачів. На сторінку кумедного сфінкса підписані більше 30 тисяч чоловік. А кожне фото Ксердана збирає в середньому 5, а то і всі 8 тисяч лайків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кит, Порода, Сфинкс, Курйоз, Ксердан.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Рома цікавиться придбанням трьох футболістів гірників
02 Левен Кюрзава може стати гравцем Барселони безкоштовно
03 Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" в березні
04 Кличко: Померлі від коронавірусу підлягатимуть кремації
05 У світі зафіксували понад 1,1 мільйона випадків коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Окупанти обстріляли селище, поранено місцеву жительку
Окупанти обстріляли селище, поранено місцеву жительку
За минулу добу госпіталізовано 92 особи, серед них 4 дітей через коронавірусну інфекцію
За минулу добу госпіталізовано 92 особи, серед них 4 дітей через коронавірусну інфекцію
Кличко: У Києві є 380 апаратів ШВЛ
Кличко: У Києві є 380 апаратів ШВЛ
5 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар
5 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся