Зовнішність оманлива: кіт зі злим виразом мордочки-справжня душка

Сфінкс Ксердан - добрий кіт з моторошною зовнішністю.

Ксердан - незвичайний кіт, який одночасно володіє моторошним зовнішнім виглядом і чарівним характером. Господиня тварини стверджує, що в цього кота просто неможливо не закохатися. Щож, давайте подивимося, чи зможете ви утриматися.

Сфінкс Ксердан потрапив до своєї господині Сандри Філіппі у віці всього 12 тижнів. За словами жінки, вона побачила його і закохалася з першого погляду. "Його зморшкувата шкірка виглядає як прекрасний персик, його бірюзові очі кольору океану. Це була любов!", - розповіла Сандра інтернет-виданню Bored Panda.

Філіппі настільки полюбила кота, що навіть створила йому окрему сторінку в інстаграмі. Щоб і інші люди з усього світу могли помилуватися цим дивом природи. Правда, багато користувачів вважають Ксердана не стільки симпатичним і оригінальним, скільки моторошним і схожим на пропащого лиходія.

Але Сандра тільки сміється над подібними коментарями. За її словами, Ксердан - просто душка. "Він унікальний, постійно змушує мене та інших людей сміятися", - говорить господиня кота. І, судячи з кількості шанувальників, з нею згідна велика кількість інтернет-користувачів. На сторінку кумедного сфінкса підписані більше 30 тисяч чоловік. А кожне фото Ксердана збирає в середньому 5, а то і всі 8 тисяч лайків.