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Рецепт дня: салат із овочами на грилі
Рецепт дня: салат із овочами на грилі

Рецепт дня: салат із овочами на грилі

Рецепт дня: салат із овочами на грилі
08:00 Сьогодні Телеграф rud.ua Фото: pixabay.com

Овочі на грилі - корисна та низькокалорійна страва. Вони зберігають вітаміни та яскравий смак завдяки тому, що швидко готуються.

Готувати їх можна на вогнищі на спеціальній решітці або вдома - на електрогрилі чи сковороді гриль.

Подавати такі овочі можна не лише окремо, але і як гарнір до м’яса, риби, рецепт смажених карасів, тушкованого м'яса кролика, запеченої курки у фользі. Також їх можна використовувати для приготування різних страв як корисну і найчастіше смачнішу альтернативу смаженим продуктам. Пропонуємо переконатися в цьому, приготувавши страву за одним із цих рецептів з овочами на грилі.  

ІНГРЕДІЄНТИ:

Суміш "Овочі для гриля" - 1 ураковка

Помідор - 1 шт

Часник - 2 зубки

Зелень

Кунжут - 1 ст.л.

Для заправки:

Олія оливкова - 3 ст.л.

Гірчиця - 1 ч.л.

Лимонний сік - 3 ч.л.

Сіль, перець - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап №1

Приготуйте овочі на грилі. Найкраще готувати їх на мангалі, використовуючи решітку. Так вони виходять особливо ароматними. Надто засмажувати їх не треба, достатньо щоб на них з’явилися смужки від гриля.

Етап №2

Прибравши овочі та гриби з гриля, викладіть їх у тарілку. Овочі подрібнити, нарізати великими шматками. Щоб їсти салат було зручніше, можна очистити перець від шкірки. Для цього після запікання його потрібно покласти у пакет із застібкою або каструлю з кришкою, після цього шкірка легко зніметься. Перець також необхідно нарізати.

Етап №3

Наріжте помідор дольками та додайте до смажених овочів або додайте цілі помідори чері. Якщо вам до вподоби смак помідорів, запечених на вугіллі, то можете приготувати їх на грилі разом з іншими овочами. Подрібніть часник та зелень, додайте їх у миску. Насипте до овочів ледь підрум’янений на сковорідці кунжут.

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Етап №4

Підготуйте заправку, змішавши в окремій ємності гірчицю, сіль та перець з лимонним соком і оливковою олією. Заправте салат та відразу подавайте, оскільки найкраще він смакує ще теплим.   

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Все по темі:

Салат, Гриль, Овочи, Рецепт дня, Користь, Дієта, Смачно.
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