Рецепт дня: Весняний пиріг з двома видами сиру

Для приготування цього пирога, з рецептом, якого впорається будь-яка господиня, можна використовувати, як прісне, так і дріжджове листкове тісто.
Нарешті настала довгоочікувана весна – час першої свіжої зелені, яку можна додавати в усі страви, включаючи: салати і омлети, супи. А можна приготувати з неї смачний пиріг з двома видами сиру.
Інгредієнти:
- Листкове тісто — 500 г (2 аркуша)
- Кріп — 200 г
- Сир — 200 г
- Бринза — 200 г
- Вершкове масло — 20 г
- Яйце — 1 шт. для змащування
- Перець
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 С.
- Для начинки дуже дрібно порубаєте кріп, видаляючи жорсткі стебла. Обидва види сиру натріть на крупній тертці.
- У великій сковороді розтопіть вершкове масло, покладіть кріп і тушкуйте на невеликому вогні 2 хвилини. Додайте сир, поперчіть і перемішайте, зніміть з вогню. Остудіть.
- Форму діаметром 24 см змастіть вершковим маслом.
- 2/3 тіста розкачайте і викладіть у форму так, щоб краї трохи звисали. На тісто викладіть начинку рівним шаром, загорніть на начинку краю.
- Розкачайте тісто, викладіть в центр, з'єднайте краї тіста і акуратно защипайте. Накрийте пиріг рушником і дайте постояти 20 хвилин.
- Змастіть тісто збитим яйцем, зробіть отвір в центрі пирога для виходу пари.
- Поставте пиріг в духовку на 40 хвилин. Він повинен стати золотистого кольору.
- Остудіть перед подачею і розріжте на порційні шматки.