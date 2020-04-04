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Рецепт дня: Весняний пиріг з двома видами сиру

Рецепт дня: Весняний пиріг з двома видами сиру
10:44 Сьогодні Телеграф clutch.ua Фото:unsplash.com

Для приготування цього пирога, з рецептом, якого впорається будь-яка господиня, можна використовувати, як прісне, так і дріжджове листкове тісто.

Нарешті настала довгоочікувана весна – час першої свіжої зелені, яку можна додавати в усі страви, включаючи: салати і омлети, супи. А можна приготувати з неї смачний пиріг з двома видами сиру.

Інгредієнти:

  • Листкове тісто — 500 г (2 аркуша)
  • Кріп — 200 г
  • Сир — 200 г
  • Бринза — 200 г
  • Вершкове масло — 20 г
  • Яйце — 1 шт. для змащування
  • Перець

Спосіб приготування:

  • Розігрійте духовку до 180 С.
  • Для начинки дуже дрібно порубаєте кріп, видаляючи жорсткі стебла. Обидва види сиру натріть на крупній тертці.
  • У великій сковороді розтопіть вершкове масло, покладіть кріп і тушкуйте на невеликому вогні 2 хвилини. Додайте сир, поперчіть і перемішайте, зніміть з вогню. Остудіть.
  • Форму діаметром 24 см змастіть вершковим маслом.
  • 2/3 тіста розкачайте і викладіть у форму так, щоб краї трохи звисали. На тісто викладіть начинку рівним шаром, загорніть на начинку краю.
  • Розкачайте тісто, викладіть в центр, з'єднайте краї тіста і акуратно защипайте. Накрийте пиріг рушником і дайте постояти 20 хвилин.
  • Змастіть тісто збитим яйцем, зробіть отвір в центрі пирога для виходу пари.
  • Поставте пиріг в духовку на 40 хвилин. Він повинен стати золотистого кольору.
  • Остудіть перед подачею і розріжте на порційні шматки.
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Зелень, СIR, Рецепт дня, Тісто, Пиріг, Рецпт.
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